張瑞夫挑戰台劇 自嘲「眼白多」像壞人 演反派到位
「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫近來身分多元，不僅主持、自媒體雙線並行，如今更跨界挑戰戲劇，驚喜客串三立八點檔「百味人生」。不只首次亮相台八(台灣八點檔連續劇)，更是人生第一次演戲，劇情一登場就極具畫面感：張瑞夫與好友彼得手捧淋上醬油的小湯包走來，卻慘被林萱瑜與大牙拉扯的衝突波及，醬油濺滿衣服，成為典型「台八式」的無辜受害者，一登場相當亮眼。
首次進劇組拍八點檔，張瑞夫坦言壓力不小，自稱「眼白很多，看起來就像壞人」，因此反派氣質意外到位。為了克服緊張感，他在拍攝前頻頻自我「練肖話」、多次測量心跳，雖在場對戲的林萱瑜、陳謙文都是熟識朋友，但他反而更緊張，擔心拖累大家拍戲進度。雖是客串，他意外展現高適應力，現場演出被劇組與演員們一致稱讚「很精準！」誇他自然又到位，林萱瑜一旁大笑讚他：「他根本超台八！很快就融入了，完全不違和！」
談到自己與台八劇的緣分，張瑞夫透露其實以前很常陪阿嬤一起看，但阿嬤離世後就比較少追劇。他印象最深仍是「霹靂火」與苗可麗的經典罵人橋段，也因此有個小遺憾：「阿嬤還在的時候我就說想演台八給她看，現在雖然晚了一點，但還是覺得很有意義。」
被問到是否有演戲天份，張瑞夫先謙虛否認，但又忍不住說：「根據這次成果，應該算一點點有演戲潛力吧！」自認個性太軟、霸氣不足，因此恐怕無法演霸總，但很想挑戰罵人戲，尤其是苗可麗式的「狠巴掌戲碼，他還即興表演「洗衣店版台八」對客人講話，語氣狠又帶江湖味，現場笑聲不斷。
