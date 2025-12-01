我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

張瑞夫挑戰台劇 自嘲「眼白多」像壞人 演反派到位

記者陳慧貞╱綜合報導
「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫(左二)驚喜客串「百味人生」。（圖／三立提供）
「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫(左二)驚喜客串「百味人生」。（圖／三立提供）

「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫近來身分多元，不僅主持、自媒體雙線並行，如今更跨界挑戰戲劇，驚喜客串三立八點檔「百味人生」。不只首次亮相台八(台灣八點檔連續劇)，更是人生第一次演戲，劇情一登場就極具畫面感：張瑞夫與好友彼得手捧淋上醬油的小湯包走來，卻慘被林萱瑜與大牙拉扯的衝突波及，醬油濺滿衣服，成為典型「台八式」的無辜受害者，一登場相當亮眼。

首次進劇組拍八點檔，張瑞夫坦言壓力不小，自稱「眼白很多，看起來就像壞人」，因此反派氣質意外到位。為了克服緊張感，他在拍攝前頻頻自我「練肖話」、多次測量心跳，雖在場對戲的林萱瑜、陳謙文都是熟識朋友，但他反而更緊張，擔心拖累大家拍戲進度。雖是客串，他意外展現高適應力，現場演出被劇組與演員們一致稱讚「很精準！」誇他自然又到位，林萱瑜一旁大笑讚他：「他根本超台八！很快就融入了，完全不違和！」

談到自己與台八劇的緣分，張瑞夫透露其實以前很常陪阿嬤一起看，但阿嬤離世後就比較少追劇。他印象最深仍是「霹靂火」與苗可麗的經典罵人橋段，也因此有個小遺憾：「阿嬤還在的時候我就說想演台八給她看，現在雖然晚了一點，但還是覺得很有意義。」

被問到是否有演戲天份，張瑞夫先謙虛否認，但又忍不住說：「根據這次成果，應該算一點點有演戲潛力吧！」自認個性太軟、霸氣不足，因此恐怕無法演霸總，但很想挑戰罵人戲，尤其是苗可麗式的「狠巴掌戲碼，他還即興表演「洗衣店版台八」對客人講話，語氣狠又帶江湖味，現場笑聲不斷。

張瑞夫（左）客串「百味人生」。（圖／三立提供）
張瑞夫（左）客串「百味人生」。（圖／三立提供）

上一則

金馬新人獎擦身而過 牧森坦言第一反應：鬆一口氣

下一則

趙雅芝被騷擾 傳狂粉闖酒店躺床喊「好香」

延伸閱讀

「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」

「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」
「紅色警戒」最強反派辭世 曾為戲激瘦坐輪椅

「紅色警戒」最強反派辭世 曾為戲激瘦坐輪椅
萬芳揭昔日唱片大賣不快樂 第1次演戲才覺得「舒服」

萬芳揭昔日唱片大賣不快樂 第1次演戲才覺得「舒服」
裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派

裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企