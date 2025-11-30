兒1句話 51歲林志玲秒被融化

51歲的林志玲（圖）與老公Akira育有三歲兒子。（圖／TASAKI提供）

林志玲 迎來51歲生日，日前她受訪時，提到與三歲兒子互動表示，她嚴格把關兒子使用電子產品的時間，「早上15分鐘，還有我煮飯前15分鐘」。另外，兒子現在會捧著她的臉說：「媽媽卡哇伊！」讓她總是會瞬間融化。

林志玲坦言，對於兒子接觸網路的內容同樣把關甚嚴，「盡可能不要讓他去看缺少創造力的東西，得讓他自己去摸索想法，被動式的吸收永遠只是被動。」她笑說兒子最近愛上卡通人物「小小兵」，也非常喜歡分享事物，「他甚至會拿媽媽的名牌包要送給客人」。

在育兒方面，林志玲自認脾氣算是平穩的媽媽，目前還沒對寶貝兒子發過脾氣，可能快有情緒時，她會控制停下來，告訴自己和小孩發脾氣沒有用。林志玲表示，小朋友很會討價還價，她形容這就像「提案大會」，「通常他提一個，我就提一個給他，然後他再提一個、我再提一個，最後就找到一個平衡點」。

林志玲笑說，重點是最後兩個選擇都是媽媽可以接受的：「我覺得每個媽媽都不要緊張，妳就給他很多選擇，因為小朋友也需要台階下。」

另外，林志玲也建議其他媽媽不要太走心：「我見過一些媽媽就是會氣到不行，我說妳真的不要氣，氣對妳的身體不好，到時候生病的可能是你自己，然後這段過程妳就無意義了。」她總是會想說，「現在相處的過程我還是想到說，我好謝謝有他在，然後我就會覺得很快樂、然後很美好，就是記得好的一切」。