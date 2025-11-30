我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

兒1句話 51歲林志玲秒被融化

記者廖福生／綜合報導
51歲的林志玲（圖）與老公Akira育有三歲兒子。（圖／TASAKI提供）
51歲的林志玲（圖）與老公Akira育有三歲兒子。（圖／TASAKI提供）

林志玲迎來51歲生日，日前她受訪時，提到與三歲兒子互動表示，她嚴格把關兒子使用電子產品的時間，「早上15分鐘，還有我煮飯前15分鐘」。另外，兒子現在會捧著她的臉說：「媽媽卡哇伊！」讓她總是會瞬間融化。

林志玲坦言，對於兒子接觸網路的內容同樣把關甚嚴，「盡可能不要讓他去看缺少創造力的東西，得讓他自己去摸索想法，被動式的吸收永遠只是被動。」她笑說兒子最近愛上卡通人物「小小兵」，也非常喜歡分享事物，「他甚至會拿媽媽的名牌包要送給客人」。

在育兒方面，林志玲自認脾氣算是平穩的媽媽，目前還沒對寶貝兒子發過脾氣，可能快有情緒時，她會控制停下來，告訴自己和小孩發脾氣沒有用。林志玲表示，小朋友很會討價還價，她形容這就像「提案大會」，「通常他提一個，我就提一個給他，然後他再提一個、我再提一個，最後就找到一個平衡點」。

林志玲笑說，重點是最後兩個選擇都是媽媽可以接受的：「我覺得每個媽媽都不要緊張，妳就給他很多選擇，因為小朋友也需要台階下。」

另外，林志玲也建議其他媽媽不要太走心：「我見過一些媽媽就是會氣到不行，我說妳真的不要氣，氣對妳的身體不好，到時候生病的可能是你自己，然後這段過程妳就無意義了。」她總是會想說，「現在相處的過程我還是想到說，我好謝謝有他在，然後我就會覺得很快樂、然後很美好，就是記得好的一切」。

林志玲

上一則

不請自來？「短劇女神」帶粉絲擅闖婚房 工作室發聲

下一則

「中製防護網釀香港大火」 甄子丹妻發文被炎上 道歉了

延伸閱讀

林志玲迎51歲生日 親曝高EQ育兒方式

林志玲迎51歲生日 親曝高EQ育兒方式
林志玲：想念被小S罵的時光 親友都覺得很有趣

林志玲：想念被小S罵的時光 親友都覺得很有趣
林志玲哽咽談小S：看她走上金鐘獎台淚崩…懷念對罵時光

林志玲哽咽談小S：看她走上金鐘獎台淚崩…懷念對罵時光
小S暫時不回「小姐不熙娣」金鐘獎金全捐花蓮助重建

小S暫時不回「小姐不熙娣」金鐘獎金全捐花蓮助重建

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉