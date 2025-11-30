李安驚喜現身邱澤婚禮 模仿許瑋甯跳舞 被誇「好可愛」

李安驚喜現身許瑋甯與邱澤的婚宴。(本報資料照片)

結婚滿4年的許瑋甯 與邱澤 ，日前終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，堪稱小型「三金盛典」。其中最讓網友驚喜的，莫過於國際名導李安親自現身，還在典禮上意外展現可愛一面。

動作指導兼演員楊志龍分享的片段中可見，新人與李安聊天時，會場突然響起音樂。原本隨節奏輕鬆擺動的許瑋甯，沒想到李安也立刻跟著舞動起來，舉手投足毫無架子，親民模樣令網友大讚：「李安太可愛了！」也有人驚訝直呼：「還以為他們要合作新戲！」

事實上，許瑋甯過去曾公開表示，希望能有機會與李安合作，雖然心願尚未實現，但李安之子李淳已與許瑋甯兩度同台演出，分別是美劇 「菜鳥新移民」第3季客串與台片「目擊者」。此次婚宴中，李安到場力挺，更讓粉絲直呼兩人的緣分「已經悄悄開始」。

不只嘉賓星光吸睛，新人愛的結晶也成為焦點。當晚邱澤抱著穿著迷你西裝、戴著墨鏡的小小帥兒入場，首次亮相便萌翻全場，成為婚禮上的最萌亮點。整場婚宴不僅溫馨浪漫，也因嘉賓互動與李安的驚喜舞步，在網路上掀起熱烈討論。