我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

韓國瑜扮「新郎叔叔」才舉杯 98歲媽旋即下令：不可以喝酒

記者趙大智／即時報導
「一村喜事：康樂隊來了」邀請韓國瑜院長（右二）上台祝賀新人，與主婚人岑永康（左三）乾杯。（金星文創提供）
「一村喜事：康樂隊來了」邀請韓國瑜院長（右二）上台祝賀新人，與主婚人岑永康（左三）乾杯。（金星文創提供）

王偉忠監製的舞台劇「一村喜事：康樂隊來了」即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演3日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與98歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說：「哎呀，職業病！」他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

舞台劇「一村喜事：康樂隊來了」除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，與觀眾即時互動，又吃飯又歡樂的氣氛，吸引許多知名藝人包票到場看戲，都可能會上台擔任驚喜嘉賓。

像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，全場轟動，岑永康特地以主婚人身份敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，韓媽媽馬上叮嚀韓院長：「不可以喝酒！」非常融入劇情。

這齣舞台劇讓台上台下熱烈互動，觀眾在新人敬酒的段落也卯起來鬧新人，像是參加真的婚禮。有一桌賓客相約做80年代的裝扮、吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿上色彩鮮艷的洋裝，造型完整，監製王偉忠表示，「一村喜事：康樂隊來了》就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真、獲得最佳造型獎，送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

今年劇中新人參加救國團活動才認識彼此，演唱的「歡樂年華」、「偶然」讓觀眾跟著想起當年，一秒穿越回到少年。而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，歌詞中那句「wow wow ya ya」，她遊走全場，帶觀眾一同找「爺爺」，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像十一月底的冬天。

今年的眷村辦桌菜色出新招，特別結合了「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更多元，也歡迎觀眾提早來，認識這個保存得很有味道的老村子。

「一村喜事：康樂隊來了」由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，將從11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

送客了！「一村喜事：康樂隊來了」的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。（金星...
送客了！「一村喜事：康樂隊來了」的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。（金星文創提供）
立法院長韓國瑜（右四）陪同95歲的韓媽媽（中）一同觀賞舞台劇。（金星文創提供）
立法院長韓國瑜（右四）陪同95歲的韓媽媽（中）一同觀賞舞台劇。（金星文創提供）
韓國瑜院長（中）到三重空軍一村看舞台劇。（金星文創提供）
韓國瑜院長（中）到三重空軍一村看舞台劇。（金星文創提供）
羅美玲（左起）、那祈、岑永康、周定緯演出新嫁娘的喜悅與父親的不捨。（金星文創提供...
羅美玲（左起）、那祈、岑永康、周定緯演出新嫁娘的喜悅與父親的不捨。（金星文創提供）

台劇 韓國瑜 王偉忠

上一則

夏宇禾94歲阿嬤超時尚 銀髮深V禮服「根本複製貼上」　

下一則

周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

延伸閱讀

中東轉機台男「疑與通緝犯同名被誤抓」已獲釋將回國

中東轉機台男「疑與通緝犯同名被誤抓」已獲釋將回國
賴嗆韓：砍斷台安全桌腳是中國 藍酸：生病就該自己吃藥

賴嗆韓：砍斷台安全桌腳是中國 藍酸：生病就該自己吃藥
冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰

冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰
賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂