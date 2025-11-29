韓國瑜扮「新郎叔叔」才舉杯 98歲媽旋即下令：不可以喝酒

「一村喜事：康樂隊來了」邀請韓國瑜院長（右二）上台祝賀新人，與主婚人岑永康（左三）乾杯。（金星文創提供）

王偉忠 監製的舞台劇 「一村喜事：康樂隊來了」即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演3日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜 與98歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說：「哎呀，職業病！」他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

舞台劇「一村喜事：康樂隊來了」除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，與觀眾即時互動，又吃飯又歡樂的氣氛，吸引許多知名藝人包票到場看戲，都可能會上台擔任驚喜嘉賓。

像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，全場轟動，岑永康特地以主婚人身份敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，韓媽媽馬上叮嚀韓院長：「不可以喝酒！」非常融入劇情。

這齣舞台劇讓台上台下熱烈互動，觀眾在新人敬酒的段落也卯起來鬧新人，像是參加真的婚禮。有一桌賓客相約做80年代的裝扮、吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿上色彩鮮艷的洋裝，造型完整，監製王偉忠表示，「一村喜事：康樂隊來了》就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真、獲得最佳造型獎，送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

今年劇中新人參加救國團活動才認識彼此，演唱的「歡樂年華」、「偶然」讓觀眾跟著想起當年，一秒穿越回到少年。而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，歌詞中那句「wow wow ya ya」，她遊走全場，帶觀眾一同找「爺爺」，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像十一月底的冬天。

今年的眷村辦桌菜色出新招，特別結合了「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更多元，也歡迎觀眾提早來，認識這個保存得很有味道的老村子。