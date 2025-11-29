邱澤婚禮誓詞太催淚 女星「失控爆哭」妝全花掉

陳意涵聽到邱澤誓詞爆哭。(摘自Instagram)

邱澤 、許瑋甯 昨（28）日於台北文華東方補辦婚宴，現場星光堪比三金頒獎典禮，而邱澤在台上的誓詞感動全場。不過，女星陳意涵在台下感動爆哭，意外成為另類焦點。

陶晶瑩昨帶著女兒荳荳出席，她在社群平台上分享婚禮幕後花絮，笑稱：「新郎新娘的誓詞很感人、但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧……。」

影片中，只見陳意涵哭到妝花、肩膀狂抖，彷彿自己就是婚禮主角，讓她忍不住自嘲：「關我什麼事。」連林心如 都忍不住留言吐槽：「嘿啊，哭超大聲。」

陶晶瑩與女兒「荳荳」昨晚一起現身，老公李李仁因拍戲缺席，她透露自己比較早認識許瑋甯，但後來會跟夫妻一起吃飯：「祝福他們早生貴女，他們一直都在愛情裡，非常恭喜他們。」

陶晶瑩透露，兩夫妻吃飯時都分開坐，「他們一直很低調，從拍片都很低調，邱澤被拱唱歌和划酒拳時會比較靈活」。

至於婚姻秘訣陶晶瑩笑說：「我不敢給什麼建議，大家都有經營的方式，我覺得就是珍惜每一天。」而育兒秘方陶晶瑩指出：「我覺得他們很享受這個過程，雖然會累，但這是最美好的部分。」