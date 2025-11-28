舒淇帶「女孩」闖新加坡 10年心路歷程全說了

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
舒淇初次執導就獲得各大國際影展肯定。（記者沈昱嘉／攝影）
舒淇初次執導就獲得各大國際影展肯定。（記者沈昱嘉／攝影）

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片「女孩」，作為今年新加坡國際影展（SGIFF）的開幕片，導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，26日晚出席影展揭幕，全場星光熠熠。

舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應，引來熱烈掌聲。影展方送上新加坡特色小禮物，舒淇也親贈兩名演員香港上映限定簽名明信片，令白小櫻驚喜不已。首次赴星的白小櫻大呼夢幻，並感謝舒淇的表演指導，9m88則談跨界演戲的成長。

首次執導便獲得各大國際影展肯定的舒淇，映前與觀眾感性分享心路歷程：「花了十年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」她也坦言導演工作比想像中更具挑戰，「至於會不會再導第二部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了。」幽默回應讓全場觀眾立刻報以熱烈掌聲與歡呼，為她送上最直接的支持。

新加坡國際影展方特別準備了具當地特色的小禮物「作文簿」與「堅持膏」送給兩位演員，寓意她們在表演道路上持續精進、勇敢前行。而繼台北首映後再度於新加坡重聚，導演舒淇貼心準備了香港上映限定的明信片特典，並親筆簽名帶給9m88與白小櫻作為紀念，讓白小櫻相當驚喜：「宣傳期一直想跟導演要簽名，但都太匆忙找不到時機，可以收到這份禮物真是太幸福了。」

舒淇(右)與「女孩」主演9m88(左)、白小櫻(中)，亮麗出席新加坡國際影展開幕...
舒淇(右)與「女孩」主演9m88(左)、白小櫻(中)，亮麗出席新加坡國際影展開幕儀式。（圖／甲上娛樂提供）

舒淇 新加坡 香港

