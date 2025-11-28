當年與袁惟仁離婚…兒子護媽開嗆姑姑 陸元琪感動大哭

陸元琪(左)看到袁義的工作表現感到非常驕傲。（圖／陸元琪提供）

陸元琪兒子袁義，在10月金鐘獎時拍下小S 和蔡康永 貼臉讓人感動的作品，23歲的他，當年面對父母離婚，姑姑放話謾罵陸元琪時，竟然偷偷開了小帳回擊，陸元琪說：「我不知道是他，事情過了三、四年後才從女兒口中得知，而當時，他還只是個孩子。」

袁義是小S節目專屬攝影師，作品溫暖動人，其實他小時候最愛的是飛機，已到痴迷程度。陸元琪說，「我跟前夫在他小時候允諾他，將來會送他出國學開飛機，最後沒辦法做到，他小學時，袁惟仁買了單眼相機給他就是讓他拍飛機，長大後，他拿去拍徐佳瑩」。

當年離婚時，袁惟仁的姊姊跳出來罵陸元琪，說她騙婚、爭產，陸元琪注意到一個大頭貼是隻老鷹的「網友」經常跳出來跟袁惟仁姊對罵，「很久以後，女兒袁融告訴我，哥哥一直在用不同的方式默默保護我，才知道『老鷹』就是他，我感動到大哭」。

袁義不開飛機改拿相機，拍偶像徐佳瑩太有感，受邀去當節目專屬攝影師，陸元琪說，「有一年我帶母親去日本參拜祈福，袁義逛相機行時看到一個10多萬的機身，駐足許久轉頭望向我，為人父母者，本該想辦法成就小孩，但當時我真的沒有能力幫他」。

她欣慰袁義很爭氣，「他19歲以後就沒拿家中半毛錢，我後來有能力了，在他相機升級時出過兩次力，他讓我很驕傲」，袁義雖然很愛父親，但聊到和父親袁惟仁的關係時以一句「不太熟」帶過，不過父子之間流淌的血液卻無法抹滅。