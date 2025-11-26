屈中恆20年前劣跡遭大陸抵制 妻曝現況：壓力山大

屈中恆(右)失去大陸市場，只能專注台灣表演。本報資料照片

屈中恆因20年前吸毒事件遭大陸觀眾當眾嗆劣跡丟了「寶島一村」演出，9月起被廣電總局修訂的「電視劇管理法」抵制拒於門外，從此關了對岸所有演出大門，妻子Vicky嘆，經過兩個月雖然情緒已過，但家中經濟壓力山大，「我們只能想各種辦法看能否開源」。

屈中恆有4個女兒，都處於求學花錢階段，Vicky說，「老大正去義大利交換學生半年，老二有在打工，老三、老四專心上課」，家中的經濟支柱多年來靠屈中恆台灣主持節目、大陸巡回演出，「國光幫幫忙」4年前就已收攤，如今大陸演出又意外戛然而止。

Vicky說，屈中恆這10多年來都在大陸巡迴，「寒暑假一去就兩個月，各個城市跑，經營超過十年了，發生事情後他真的難過，我相信他的壓力很大，盡量不去煩他，讓他沉澱一下，我只能安慰他上帝關你一扇門，可能會幫你開另一扇窗」。

她說，屈中恆最早曾去大陸拍戲，「但沒像李立群大哥一樣留下來，那天婚禮他遇到袁詠儀，她跟他打招呼，他驚說經過這麼多年你還認得我，兩人早年拍過『花木蘭」，還有楊佩佩版的『笑傲江湖』，我小時候還看過」，當年「笑傲江湖」在大陸拍，台灣播，屈中恆演的田伯光，一個輕功卓絕、好色但最終被感化的採花賊，後來被不戒和尚閹割並強制剃度出家，法號「不可不戒」。

失去大陸工作機會，屈中恆和Vicky只能在台灣想辦法賺錢，Vicky在事件前就出來投資「和平便當」店，前陣子暫停營業民眾以為收攤了，後來才知是整理中央廚房，經過一個月重新營業，她說，便當店做了半年，「辛苦經營中，尚未打平，但也沒回本，算是小虧」。

這是她第一次出來創業，每天只要沒通告，就會出現在便當店門口和民眾互動，為了降低成本，她在的時候由她賣便當，她有事時，再請臨時工讀生，屈中恆也多次來店裡幫忙，和民眾親切互動。

Vicky(右)說，屈中恆雖然難過，但情緒已過，壓力仍在。圖／年代提供

她說，前期靠民眾嘗鮮、朋友來照顧生意，「半年後才是便當好不好吃見真章的時候，好吃才能累積到固定客人，賺錢要靠接到大單的量，也體驗到做吃的真的很辛苦，如果便當店哪天真的要收掉的話，我也不會太難過，因為至少我努力試過了」。

夫妻倆現在都想辦法開源，讓女兒們念書沒壓力，一家人目前還在內湖租房子住，桃園的房子還在，「屈哥就看還有沒有其他出路，如今就是想辦法看能不能多上通告，像『天才衝衝衝』就很愛他，最經典的是說話時不小心把假牙噴出來，那真是經典」。