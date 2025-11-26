我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

香港大火為何如此嚴重？「三大殺手」釀災

屈中恆20年前劣跡遭大陸抵制 妻曝現況：壓力山大

記者葉君遠／即時報導
屈中恆(右)失去大陸市場，只能專注台灣表演。本報資料照片
屈中恆(右)失去大陸市場，只能專注台灣表演。本報資料照片

屈中恆因20年前吸毒事件遭大陸觀眾當眾嗆劣跡丟了「寶島一村」演出，9月起被廣電總局修訂的「電視劇管理法」抵制拒於門外，從此關了對岸所有演出大門，妻子Vicky嘆，經過兩個月雖然情緒已過，但家中經濟壓力山大，「我們只能想各種辦法看能否開源」。

屈中恆有4個女兒，都處於求學花錢階段，Vicky說，「老大正去義大利交換學生半年，老二有在打工，老三、老四專心上課」，家中的經濟支柱多年來靠屈中恆台灣主持節目、大陸巡回演出，「國光幫幫忙」4年前就已收攤，如今大陸演出又意外戛然而止。

Vicky說，屈中恆這10多年來都在大陸巡迴，「寒暑假一去就兩個月，各個城市跑，經營超過十年了，發生事情後他真的難過，我相信他的壓力很大，盡量不去煩他，讓他沉澱一下，我只能安慰他上帝關你一扇門，可能會幫你開另一扇窗」。

她說，屈中恆最早曾去大陸拍戲，「但沒像李立群大哥一樣留下來，那天婚禮他遇到袁詠儀，她跟他打招呼，他驚說經過這麼多年你還認得我，兩人早年拍過『花木蘭」，還有楊佩佩版的『笑傲江湖』，我小時候還看過」，當年「笑傲江湖」在大陸拍，台灣播，屈中恆演的田伯光，一個輕功卓絕、好色但最終被感化的採花賊，後來被不戒和尚閹割並強制剃度出家，法號「不可不戒」。

失去大陸工作機會，屈中恆和Vicky只能在台灣想辦法賺錢，Vicky在事件前就出來投資「和平便當」店，前陣子暫停營業民眾以為收攤了，後來才知是整理中央廚房，經過一個月重新營業，她說，便當店做了半年，「辛苦經營中，尚未打平，但也沒回本，算是小虧」。

這是她第一次出來創業，每天只要沒通告，就會出現在便當店門口和民眾互動，為了降低成本，她在的時候由她賣便當，她有事時，再請臨時工讀生，屈中恆也多次來店裡幫忙，和民眾親切互動。

Vicky(右)說，屈中恆雖然難過，但情緒已過，壓力仍在。圖／年代提供
Vicky(右)說，屈中恆雖然難過，但情緒已過，壓力仍在。圖／年代提供

她說，前期靠民眾嘗鮮、朋友來照顧生意，「半年後才是便當好不好吃見真章的時候，好吃才能累積到固定客人，賺錢要靠接到大單的量，也體驗到做吃的真的很辛苦，如果便當店哪天真的要收掉的話，我也不會太難過，因為至少我努力試過了」。

夫妻倆現在都想辦法開源，讓女兒們念書沒壓力，一家人目前還在內湖租房子住，桃園的房子還在，「屈哥就看還有沒有其他出路，如今就是想辦法看能不能多上通告，像『天才衝衝衝』就很愛他，最經典的是說話時不小心把假牙噴出來，那真是經典」。

上一則

「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

延伸閱讀

「中國星巴克」瑞幸咖啡12月台北展店？現場施工照片曝光

「中國星巴克」瑞幸咖啡12月台北展店？現場施工照片曝光
范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場
陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事

陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事
馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位