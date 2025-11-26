我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

黃子佼性影像案才獲判刑 車禍肇事逃逸再遭起訴

記者蔣永佑／新北即時報導
藝人黃子佼今年8月於新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，涉嫌肇事逃逸遭新北地檢署起訴。(本報資料照片)
藝人黃子佼今年8月於新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，涉嫌肇事逃逸遭新北地檢署起訴。(本報資料照片)

台灣藝人黃子佼昨才因少年性影像獲判緩刑，但他今年8月於新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，卻涉嫌肇事逃逸。新北地檢署今依肇事逃逸罪將他起訴，至於女騎士過失傷害部分則撤告處分不起訴。

起訴指出，黃子佼今年8月24日上午7時39分許，駕車沿新北市三重區五谷王南街往重新路五段方向直行，行經五谷王南街46巷口時，為禮讓前方一輛自46巷口駛出的機車先行，突然向右偏並停止。

此時，右方原本執行的女騎士因閃避不及人車倒地，造成臉部、右前臂、左手肘及右膝擦傷等傷害，但黃子佼卻未停留在現場報警處理，或進行必要救護措施，便逕行駕車離去。

黃子佼到案時，承認確實為禮讓前車突然右停，但辯稱前方機車是出現在左前方，自然他視線也是朝左前方看，未發現右側與女騎士發生擦撞。但女騎士供稱，擦撞後休旅車駕駛曾向自己倒下的地方看一下，卻未下車察看便離去，理應知道有人倒地受傷。

檢察官經勘驗黃子佼座車內行車紀錄器，發現當時兩車距離相當近，且女騎士倒地力道和聲音相當大，黃應是知道右側有人車倒地，才會突然煞車。而女騎士倒地後，黃子佼座車原為靜止狀態，卻慢慢向左邊移動，顯然知悉發生車禍，才試圖避開倒地的女騎士。

此外，現場對向車道一名黃姓目擊者供稱，當時他透過後照鏡看見發生車禍，還特意迴轉前往關心女騎士。檢察官據此認定，連方向不同、距離較遠的證人都能發現車禍，近在咫尺的黃子佼不可能沒發現，因此將他依肇事逃逸罪嫌起訴。

黃子佼持少年性影像 二審依「這法條」判緩刑4年 被害人不上訴

黃子佼二審判緩刑 婦團不滿：輕忽性暴力傷害

Hermès野性飄逸海洋風 女騎士鬆開韁繩

黃子佼購買下載性影像與37被害人和解 法院宣告緩刑4年

