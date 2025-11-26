范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

中國大陸藝人范冰冰以馬來西亞電影《地母》成為金馬獎新科影后，雖沒能親自出席但仍引起兩岸熱議，但2018年范冰冰曾捲入偷逃漏稅，同年金馬獎有獲獎者發表台獨言論等2事，遭到大陸封殺。對此，大陸國台辦經濟局長、新聞發言人彭慶恩26日表明陸方立場，稱大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。

范冰冰獲獎後，范冰冰工作室微博22日晚間發文表示感謝，但後來文章消失，不過范冰冰本人23日凌晨也在微博上發文，引起兩岸網友關心。對於今天在國台辦例行新聞發布會上，媒體提問范冰冰工作室的文章為何「被消失」、未來是否有在大陸付出機會？以及兩岸影視交流相關議題，彭慶恩做出上述回應。

彭慶恩首先說，「關於你（提問記者）提到的她（范冰冰）的官方工作室在微博發文的事，我還不了解你說的情況。」

彭慶恩接著表示，我們一貫支持正常的合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。

他說，海峽兩岸都是中國人，我們歡迎台灣影視文化從業人員來大陸交流發展，樂見兩岸業者攜手合作，共同傳承弘揚中華文化，為兩岸同胞提供更多優質影視文化作品，促進兩岸同胞心靈契合。

至於媒體追問，合法合規的影視交流是否包括金馬獎？彭慶恩僅重申，正常合法合規的兩岸影視文化交流，就是正常合法合規的兩岸影視文化交流。

彭慶恩接著以「有關獎項」代指金馬獎，他表示，任何獎項的專業性、屬性如何，業內自有公評，民眾也有真切的感受。

范冰冰於2018年因「陰陽合約」偷逃漏稅，遭大陸國家稅務總局查處；同年金馬獎典禮上，台灣紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆得獎上台時，提及「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，台下陸方出席演藝人員不滿，之後大陸抵制金馬獎報名參賽。

