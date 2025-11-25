我的頻道

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

羅志祥到底是不是經紀人小孩生父 小霜PO親子鑑定報告書

記者葉君遠／即時報導
羅志祥跟小朋友去做了親子鑑定。(圖／小霜提供)
羅志祥和經紀人小霜合作近30年，小霜在人生選擇中，做了未婚生子產下兩個混血小孩，羅志祥非常愛他們，常去學校參加小孩的運動會，沒想到被傳是小孩的親生父親，為澄清流言，她上周去做親子鑑定，證明羅志祥只是小孩的乾爹。

小霜受訪時說，微博之前出現熱搜，傳出羅志祥是小孩親爹，「我不想被誤會，也不想小孩被指指點點，兩個小孩現在懂事了，會問我，媽媽，我是誰的，加上小豬到學校，其他家長看了心裡會想，該不會是你的小孩吧，我自己當然知道不可能，但為了闢謠，就做出這個鑑定動作」。

小霜說，小孩是她赴國外做出來的，目前一個4歲、一個5歲，「我當然知道孩子的爸爸是誰，那個中心有給我個資，但我不可能去聯絡對方。小孩成長過程中一直被問，被指指點點，可能會自卑，面對他們問父親是誰這題，我告訴他們，你們沒有爸爸，但有很多愛你的乾爹，他們對你們的愛是一樣的，說實話，小孩的理解力不夠，但他們會長大，以後上小學還是會被問，所以我做這個動作」。

小霜PO出小孩和羅志祥一起去做檢驗DNA過程照片，及後來出具的親子鑑定報告，她說，羅志祥真的很愛她的小孩，現在會去參加學校運動會，以後上了小學也會，做了親子鑑定，也向外界澄清，她跟羅志祥，就是工作夥伴和多年老友，沒有外界認為的特殊關係。

羅志祥很愛小霜的小孩。(圖／小霜提供)
羅志祥跟小朋友去做了親子鑑定。(圖／小霜提供)
羅志祥和小朋友並非親生。(圖／小霜提供)
