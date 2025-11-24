我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

蕭薔慈善年曆30年 22吋性感腰精驚人內臟脂肪數字曝光

記者陳慧貞／台北即時報導
蕭薔以金色寶藍等顏色烘托出馬年大器的女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）
「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30歲，迎接2026年，蕭薔推出「珍世麗彤」年曆，呼應丙午馬年，以明豔、充滿力量的內容問世，整體畫面氣勢非凡，一幀幀美人如仙的畫面，令人屏息。其中一款穿著開高衩禮服，露出修長美腿，腰間挖洞性感火辣。

自1996年起，蕭薔每年絞盡腦汁規劃年曆內容，30年來求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地拉隊到澳門取景，搭配攝影棚拍攝內外景交錯，金、紅、翡翠綠、黃色等大量明豔色彩服裝呈現，搭配她出神入化的肢體動作，長年維持的22吋纖腰、內臟脂肪1的凍齡好身材，57歲的她美出新高度，仙氣爆棚。

「珍世麗彤」中有蕭薔行雲流水般的書法和高難度瑜伽，她書寫王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造出40個成語37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是名句之一，蕭薔靈動俊逸筆觸，將哲人透悟的人生境界描繪得淋漓盡致。

回顧30年，蕭薔內心溫熱悸動，「因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沈甸甸的踏實與喜悅」揮別蛇年，蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，她分享生活日常：「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」

珍世美學慈善年曆是1996年初版印製，2000年起正式參與義賣， 30年來所捐助單位逾百，珍世美學慈善基金會在2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像、建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

蕭薔在澳門街頭取景，紅色美豔散發巨星光彩。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔以金色明亮色系詮釋馬年。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔瑜伽動作搭配書寫的王勃「滕王閣序」，靈動俊逸。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔展現22吋纖腰、修長美腿，凍齡好身材傾倒眾生。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔推出2026年曆。（珍世美學慈善基金會提供）
