楊祐寧顧家、劉以豪電眼 「監所」6帥魅力大爆發

楊祐寧在「監所男子囚生記」中扮演黑道老大「吉娃娃」。(圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供)

監獄職場喜劇「監所男子囚生記」開播後熱度強勢攀升，楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿日前接受專訪，聊到此次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到。」但若要選擇交往對象，他選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥：「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」

邱以太(左起)、張軒睿、陳澤耀演出「監所男子囚生記」，遇施名帥即興出招笑到怕。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被「吉娃娃」的「費洛蒙爆棚」吸走，但也推薦同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象，「他單純、老實、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型。」至於被點名兩次的楊祐寧，被問女生會愛上誰？則用吉娃娃角色的語氣搞笑回覆：「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。

「監所男子囚生記」開播前搶先釋出主題曲「不開心就跳起來」MV，由六帥合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，播出後網友又感動又爆笑，訪問中也果然上演一場「誰才是C位」的票選戰。

劉以豪(左)、陳澤耀在「監所男子囚生記」中大秀舞姿。(圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供)

劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧，認為：「爆發力＋角色張力，他站中間剛剛好。」張軒睿與陳澤耀則一致點名「小帥哥」施名帥，原因是：「這位看似冷面毒舌的主任，其實過去本業就是Dancer。」張軒睿大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」陳澤耀也補充：「律動、動作都到位，還會加上角色態度，太專業了。」身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位」，完美展現大哥風範。