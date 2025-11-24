王心凌出道22年首次唱進美國 猛男粉絲求找老公

王心凌重新編排再現「Baby Boy」椅子舞。(圖／天晴娛樂提供)

台灣歌手王心凌 出道22年首次唱進美國，上周在奧克蘭 舉辦「Sugar High 2.0」世界巡演，不只驚喜還原點歌橋段，幸運兒還能跟她隔空對唱，20分鐘內一連點了「還是好朋友」、「水仙」、「夢的光點」、「衣櫥的秘密」等9首歌曲。

由於2.0版刪掉點歌環節，取而代之的是她替每座城市安排的彩蛋橋段，當晚她讓觀眾如願以償，笑稱大家有備而來，又自嘲是金魚腦，深怕沒記好歌詞。但既然是在美國的首場演唱會，她其實早有準備，粉絲也很體貼，其中有肌肉猛男要徵老公，她笑說「應該很容易」，也向全場喊話「不管幾歲的我們，都是最漂亮的、最帥的」，希望大家好好愛自己。

王心凌(中)克服時差賣力唱跳。(圖／天晴娛樂提供)

提前到美國的她透露是想調好時差，以最佳狀態登台，也把握機會走訪各處，「我去逛了MoMA美術館，到漁人碼頭看瞭海豹，還坐了摩天輪，我發現要繞5圈，而每天的ending是tequila shots，陪我調時差的好朋友」，她說這些畫面、感覺以及體驗到的瞬間，「都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分」。

而為配合場地，她與團隊進行多項微調，像是重新編排再現的「Baby Boy」椅子舞，也保留美不勝收的鑽石雨特效以及各種華服，而特別安排的「花的嫁紗」合唱橋段，則成為最動人的互動之一。

接下來她將於28日，空降紐約著名的麥迪遜廣場花園劇院開唱，呈現繽紛、熱力全開的Sugar Land。