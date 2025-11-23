我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張吉安和范冰冰在金馬後台視訊。（金馬獎官方攝影李開明提供）
張吉安和范冰冰在金馬後台視訊。（金馬獎官方攝影李開明提供）

大陸女星范冰冰憑張吉安執導的「地母」奪下第62屆金馬獎最佳女主角，成為本屆最大話題。典禮落幕後，張吉安23日發文回顧金馬惜別酒會上一段令他「永生難忘的魔幻時刻」，就是金馬執委會主席李屏賓帶著李安導演走到他身後，開口便說：「我非常喜歡『地母』，你有空坐下來聊聊嗎？我想知道你是怎麼拍出來的。」讓他驚訝得當場愣住。

張吉安透露，約一小時後，換上便服的李安再度現身劇組慶功宴，主動與團隊一起視訊連線遠在海外的范冰冰，並細問「地母」從劇本發想到角色重塑的過程，甚至關心片中降頭民俗與國族邊界議題的結合方式。面對李安的高度肯定，他激動直說幾乎語塞，「李導從『南巫』一路看我到『地母』，還叮嚀我要堅持自己的敘事風格。」

他也感性表示，能以「地母」陪伴一名女演員重新出發，是身為導演最大的幸運，「恭喜范冰冰，第62屆金馬獎最佳女主角。」范冰冰自2018年因逃漏稅事件遭重罰8.8億人民幣後，一度被大陸演藝圈全面封殺，如今奪下金馬影后，被外界視為她重啟演藝生涯的重要里程碑。典禮後台特設的視訊簽收區中，她透過畫面領獎時哭得淚流滿面，而李安也特地親自致電祝賀，范冰冰更一口氣收到650多條祝福訊息。

金馬執委會主席李屏賓(左起)、李安非常喜歡張吉安的「地母」。（取材自張吉安Cho...
金馬執委會主席李屏賓(左起)、李安非常喜歡張吉安的「地母」。（取材自張吉安Chong Keat Aun 臉書）

范冰冰

上一則

霍思燕「有點李湘那味了」 網友結論：變胖也有幸福感

下一則

汪峰賊摳門？30萬分手費分6次給 卻給章子怡買千萬鑽戒

延伸閱讀

范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除

范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除
金馬獎／范冰冰封后 張震2度奪影帝 最佳導演李駿碩

金馬獎／范冰冰封后 張震2度奪影帝 最佳導演李駿碩
金馬獎／范冰冰「地母」扮醜演農婦 脫胎換骨

金馬獎／范冰冰「地母」扮醜演農婦 脫胎換骨
金馬62／觀眾最愛這橋段 典禮討論熱度「范爺全包了」

金馬62／觀眾最愛這橋段 典禮討論熱度「范爺全包了」

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權