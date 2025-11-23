范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」
大陸女星范冰冰憑張吉安執導的「地母」奪下第62屆金馬獎最佳女主角，成為本屆最大話題。典禮落幕後，張吉安23日發文回顧金馬惜別酒會上一段令他「永生難忘的魔幻時刻」，就是金馬執委會主席李屏賓帶著李安導演走到他身後，開口便說：「我非常喜歡『地母』，你有空坐下來聊聊嗎？我想知道你是怎麼拍出來的。」讓他驚訝得當場愣住。
張吉安透露，約一小時後，換上便服的李安再度現身劇組慶功宴，主動與團隊一起視訊連線遠在海外的范冰冰，並細問「地母」從劇本發想到角色重塑的過程，甚至關心片中降頭民俗與國族邊界議題的結合方式。面對李安的高度肯定，他激動直說幾乎語塞，「李導從『南巫』一路看我到『地母』，還叮嚀我要堅持自己的敘事風格。」
他也感性表示，能以「地母」陪伴一名女演員重新出發，是身為導演最大的幸運，「恭喜范冰冰，第62屆金馬獎最佳女主角。」范冰冰自2018年因逃漏稅事件遭重罰8.8億人民幣後，一度被大陸演藝圈全面封殺，如今奪下金馬影后，被外界視為她重啟演藝生涯的重要里程碑。典禮後台特設的視訊簽收區中，她透過畫面領獎時哭得淚流滿面，而李安也特地親自致電祝賀，范冰冰更一口氣收到650多條祝福訊息。
