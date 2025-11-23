范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

張吉安和范冰冰在金馬後台視訊。（金馬獎官方攝影李開明提供）

大陸女星范冰冰 憑張吉安執導的「地母」奪下第62屆金馬獎最佳女主角，成為本屆最大話題。典禮落幕後，張吉安23日發文回顧金馬惜別酒會上一段令他「永生難忘的魔幻時刻」，就是金馬執委會主席李屏賓帶著李安導演走到他身後，開口便說：「我非常喜歡『地母』，你有空坐下來聊聊嗎？我想知道你是怎麼拍出來的。」讓他驚訝得當場愣住。

張吉安透露，約一小時後，換上便服的李安再度現身劇組慶功宴，主動與團隊一起視訊連線遠在海外的范冰冰，並細問「地母」從劇本發想到角色重塑的過程，甚至關心片中降頭民俗與國族邊界議題的結合方式。面對李安的高度肯定，他激動直說幾乎語塞，「李導從『南巫』一路看我到『地母』，還叮嚀我要堅持自己的敘事風格。」