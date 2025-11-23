男女配角／曾敬驊謝李烈帶入行 陳雪甄17年首擒金馬

曾敬驊以「我家的事」突圍拿下男配角獎。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）

第62屆金馬獎最佳女配角獎由45歲的陳雪甄以「人生海海」奪下，男配角則由27歲的曾敬驊憑「我家的事」的尋根青年突圍殺出，兩人都是首擒金馬獎。

陳雪甄在台上領獎淚崩，哭到無法自己，她先感謝「人生海海」導演廖克發：「克發，17年了！我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，永遠跑在最前面，帶我進入金馬獎，讓我今天能站在這裡。」

她也將獎項送給每部電影中擔任配角的演員：「或許我們不會獲得很多注目和眼光，總是懷疑自己的能力，但我們沒有放棄在暗處中支撐，才能成就電影細節，謝謝資方是你們看見我們。」最後，陳雪甄也感謝片中的角色水雲：「是她教會我把根紮在自己身上，不管面臨任何困境，都要活在當下，用自由的心繼續往前走。」

27歲曾敬驊出道六年，曾入圍金馬新演員，22日晚以「我家的事」打敗黃秋生 、黃鐙輝、姚淳耀、金士傑，拿下人生第一座最佳男配角。他在台上兩度落淚，激動到說不出話，最後感謝電影帶給他的勇氣。

曾敬驊在「我家的事」詮釋中飾演外表開朗陽光，內心藏有許多想法和脆弱面的青年，隨著家人意外的發生，他開始重新審視與家人的關係並踏上「尋根之旅」，表現非常亮眼。他說：「謝謝評審、謝謝所有入圍者，謝謝我的爸爸媽媽；我不太會說話，但是我真的做了很多勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看到我，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切。」