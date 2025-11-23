金馬新演員、新導演／馬士媛找到熱情 韓裔CHOI給移民寫情書
25歲的馬士媛以「左撇子女孩」擊敗牧森、劉敬、張迪文、林怡婷，拿下一生一次的最佳新演員獎。她在台上感性致謝，感謝一路支持、不曾放棄她的家人與朋友；最佳新導演則由韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI以張震主演的「幸福之路」奪下。
馬士媛感謝劇組所有成員：「謝謝你們投入、給予我信任，我才能有勇氣完成這個角色。」她也特別感謝家人在她焦慮、覺得自己一無是處的時候，依然陪伴她度過每個人生階段。她也向電影產業致敬：「因為你們不斷努力、堅持做自己熱愛的事，讓我找到屬於自己的熱情，也才能站在這裡。」
最後，馬士媛分享了一段最近深深影響她的話：「很多時候，重點不是在於我們是誰，而是想要傳達的故事是什麼，以及那份真誠的心。我會帶著這段話，真誠、善良地好好走下去，也希望能帶給你們一點力量。」
Lloyd Lee CHOI上台時則說：「這真的是不可思議的時刻。這部作品是一封獻給移民的情書。感謝評審，也謝謝我的家人，他們同樣是移民，正因為他們的犧牲，才有這部電影。」
