金馬獎／評選戰況激烈 導演等7大獎皆險勝1票

記者廖福生／綜合報導
最佳劇情片部分，「大濛」以一票之差險勝「眾生相」。（圖／牽猴子提供）
最佳劇情片部分，「大濛」以一票之差險勝「眾生相」。（圖／牽猴子提供）

第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，執行長聞天祥代為公布票選過程，這次評審共15位，評選過程戰況激烈，包括改編劇本、美術、剪輯、動畫短片、新演員、劇情片、導演獎，都出現八比七的戰況，以一票之差獲勝。

最佳劇情片討論，評審們認為「大濛」在大時代下展現出小人物的悲喜交集，是非常難得的作品，最後「大濛」與「眾生相」有非常激烈的攻防，以一票之差險勝。最佳導演的獎項爭奪，一開始的討論集中在「大濛」的陳玉勳、「眾生相」李駿碩和「地母」張吉安三人，李駿碩在表面極簡的主義下，反映了社會的複雜性，最終以一票之差險勝張吉安。

男主角部分，張震在電影「幸福之路」故事中，多是鮮少對白近乎獨角戲的表演，但張震的表演毫不誇張且充滿韻味，最後在第二輪擊敗「大濛」的柯煒林拿下影帝。女主角同樣競爭激烈，起初每位演員都有被討論到，但最後聚焦在范冰冰與高伊玲，最後范冰冰從肢體到語言，從容到崩潰的表演都讓人耳目一新，順利擊敗高伊玲奪獎。

男配角部分，曾敬驊在口條、情緒的掌握上評審都給予非常高的讚美，電影中同時做到非常喜感的表演，也能夠顯現角色成長的曲線，在討論後評審大部分票數就聚焦在曾敬驊上，順利獲獎。女配角部分則是在討論過後，陳雪甄以15票全數通過，與去年「小雁與吳愛麗」的楊貴媚一樣，非常不容易。

新演員部分，一開始評審在「左撇子女孩」馬士媛、「眾生相」張迪文以及「恨女的逆襲」林怡婷三人掌握了大部分票數，最後僅剩馬士媛與張迪文進入最後討論，馬士媛最終一票之差險勝張迪文。

