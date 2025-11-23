金馬62／觀眾最愛這橋段 典禮討論熱度「范爺全包了」

我的頻道

快訊

記者李姿瑩／台北即時報導
楊貴媚（左）被李國煌逗得哭笑不得。（圖／金馬執委會提供）
第62屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，今年沒有主持人，靠著五段串場影片串起頒獎段落，沒想到影片內容意外成為觀眾最愛的橋段，在網路上大受好評。而今年的金馬獎最幽默頒獎組合非楊貴媚和李國煌莫屬，李國煌腳踩高跟鞋，搞笑致敬楊貴媚代表作「愛情萬歲」，妙語如珠讓全場笑聲不斷，被網友力拱乾脆接任主持人。

開場影片請到張孝全、林依晨等多名入圍者演出「金馬62分鐘的事」，並銜接到開場表演嘉賓頑童MJ116的舞台。無奈觀眾收看轉播時覺得聲音忽大忽小，網上多則留言怨聲載道，不管是看電視還是看網路都有人反映收音問題。

接著戴佩妮和9m88、告五人接力帶來電影入圍歌曲，觀眾抗議聲浪更高，清一色皆是不滿意收音效果，尤其是戴佩妮演唱「地母」主題曲「布秧」，明明是自己的作品卻被罵得最慘。直到「布秧」奪下最佳電影原創歌曲獎，大家聽到得獎作品播放，才發現這首歌曲非常好聽，跟現場演唱效果完全不同，恭喜之餘也紛紛表達不理解為何有這樣的反差。

本以為所有的表演都逃不過收音魔咒，沒想到負責追思影人的台語金曲歌后李竺芯一開口，完全收服所有觀眾，成功戰勝收音失誤。李竺芯選唱「魯冰花」、「我是一片雲」等老歌，搭配上自己的台語歌曲，串成感人的組曲。配合大螢幕上出現瓊瑤、大S和顏正國等熟面孔，觀眾在李竺芯的歌聲中陷入懷念與不捨，尤其是最後把所有過世影人再投影一輪到大螢幕上，精心編排和李竺芯的現場唱功都被觀眾讚爆。

可惜最後壓軸的孫盛希搭檔黃奇斌又陷入毀譽參半，他們以「夢中人」交疊「煞到你」最後合唱「盛夏光年」，觀眾不解選曲和電影的關聯性，加上歌曲原唱難以超越，讓整段表演吃力又不討好，甚至被毒舌點評「不如刪除」、「沒有也沒差」。

綜觀今年金馬獎的入圍與得獎者，話題熱度全部集中在影后范冰冰身上，從典禮前來與不來，到得獎電話連線的致詞內容，范冰冰再次以自身實力證明了她的演藝魅力。可惜相關討論詞條和影片都被微博封鎖，但范冰冰的成就有目共睹，粉絲皆為她感到高興與祝福。

李竺芯的演唱大獲好評。（圖／金馬執委會提供）
范冰冰得獎影片被中國全部擋光。（圖／金馬執委會提供）
范冰冰 林依晨 大S

