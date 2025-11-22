王偉忠監製舞台劇屏東勝利星村開演 觀眾邊吃辦桌邊看戲

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演。（記者潘奕言／攝影）

沉浸式眷村舞台劇 「星村有喜事」21日起一連兩晚在台灣屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在笑聲與感動交織的情境中，體驗眷村的人情溫度與生活記憶。

「星村有喜事」由王偉忠 監製，演員包含岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆等人，結合多名特技演員及專業舞者演出。以舞台劇搭配傳統辦桌，兩天共席開32桌，吸引3000人次參與，觀眾邊吃辦桌邊看戲，彷彿穿越時空回到80年代的眷村婚禮現場。

故講述村長老王嫁女兒，在村子廣場搭舞台辦桌，舉行婚禮，滿懷著不捨的心情送愛女佳佳風光出嫁。婚宴上，康樂隊老戰友難得重聚，帶來雜耍與魔術表演，村長夫人則高歌黃梅調與西洋金曲，新娘也開心獻唱，新郎則大展技藝，展現眷村濃厚的人情味與跨世代情感。

辦桌席則與屏東勝利星村店家合作，包括招牌醬鴨、東坡肉等眷村經典菜色，一推出就秒殺，不少民眾要求再加桌；現場也提供小米 吉納福及綠豆蒜讓一般席觀眾享用。