快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

史上最大規模民歌夜 「民歌大團圓」74歌手唱122首金曲 7小時不斷電

記者梅衍儂／即時報導
眾人大合唱。（中華音樂人交流協會提供）
「台北大巨蛋 民歌大團圓」締造團圓夜奇蹟！74位民歌手、122首金曲打造7小時不斷電演出，人數及製作規模都打破民歌演唱史紀錄，在吳楚楚和民歌之母陶曉青的帶領下，台前幕後一舉動員超過2500位工作人員群策群力，木吉他合唱團、金韻四小、大學城、清清楚楚二重唱、南方二重唱，陶晶瑩、萬芳跨世代合力傳承，甚至把廟會搬上舞台，共吸引2萬8900觀眾進場，影壇巨星秦祥林也帶太太現身台下力挺，氣氛熱鬧又溫馨。

開場原本由洪小喬演出，她前幾日走路摔倒，就醫後在家靜養，改由「擎天七美」校園美女演繹洪小喬成名作「愛之旅」、「你說過」。隨後楊弦、清清楚楚二重唱、靳鐵章、王秀如等歌手以「民歌手」、「美麗島」串連合唱，將現場氣氛推向民歌運動最具力量的年代。

陶晶瑩演繹張雨生經典「天天想你」、「這個世界」，她笑說今天要帶女兒荳荳去高雄看TWICE演唱會，但因為自己太喜歡民歌，還是先現身大巨蛋獻唱，一唱完要立刻帶女兒趕高鐵，「我跟她說，請先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」她在小舞台演唱，開玩笑說：「剛剛唱得還可以嗎？我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」

秦祥林與老婆曹昌莉低調現身，透露這次是專程來相挺好友，聽到台灣有許多影迷想念他，他帥氣揮手說：「大家好。」透露再待兩天就返美。秦祥林為了這場民歌盛宴，專程從洛杉磯返台，還包了7張票請老友一起看。

唱會以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4大主題巧妙串聯，包含民歌世代指標性團體「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱等皆重磅回歸，掀起一波波回憶浪潮。唱到經典歌曲「廟會」時，現場首度邀來160位民間藝術團隊跨界合作，融合北管、月琴伴奏及神將、神轎「出巡」，震撼全場。

知名古典交響樂團「灣聲樂團」也首次加盟民歌演唱會，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、林秋離、何厚華、韓賢光等多位音樂人致敬；演唱會末段更以「最後一夜」為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人。

演唱會除了感動，也有滿滿動感。帶動跳名師潘若迪帶領全場大跳「Here We Go」，瞬間把大巨蛋變成全民有氧舞池。此外，透過AI技術結合舞台效果，讓木吉他合唱團「拼宵夜」以AI呈現「從少年到老年」的團員變化，讓民歌在AI時代綻放嶄新生命。

節目壓軸全體74位歌手登台大合唱，以「浮雲遊子」、「外婆的澎湖灣」、「恰似你的溫柔」4首經典，為這場史詩級規模的音樂盛宴寫下完美句點。

民歌大巨蛋「廟會」前奏時把神將、神轎搬上舞台。（中華音樂人交流協會提供）
清清楚楚二重唱吳楚楚（左起）、張明智，與民歌教母陶曉清、姚黛瑋。（中華音樂人交流...
秦祥林（右）帶老婆到唱聆聽。（中華音樂人交流協會提供）
