金馬62／陳淑芳噴淚領終身成就獎 僅一場戲也演高喊：我不漲價

記者陳慧貞／即時報導
陳淑芳。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）
陳淑芳。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）

86歲「國民阿嬤」陳淑芳獲終身成就獎，電影「孤味」三姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎媽媽，前導影片中，3人以「姊妹上線囉」為題，分別開視窗上線討論「媽媽」的金馬禮服，後續陳淑芳親自演出，細數從1957年台語片「誰的罪惡」出道，所有演出過的角色名， 隨著她走訪九份等地回到攝影棚，她笑：「我怎麼不記得，真的不知道。」說完對著鏡頭：「我是演員陳淑芳。」上台領獎後更強調絕對不漲價。

在謝盈萱、徐若瑄、孫可芳介紹下，陳淑芳獲金馬終身成就獎，典禮現場全場起立鼓掌。陳淑芳無論是黑白台語片，老三台時代的電視劇以及後來各式各樣類型電影，都能看到她的演出，演藝資歷長達68年，拍過上百部電影，她直呼：「好多角色名真的都忘了，回頭看，當一個演員，如果做不好，就要一直試一直試，為了一顆鏡頭，拍到凌晨三、四點，拍了好多鏡頭，就是要把最好的呈現給大家，有時收工回到家就是倒床就睡，能一輩子演下去，有屬於我個人的『孤味』，感謝過去合作過的導演、製作、攝影、編劇、劇組夥伴，因為有你們的專業，才能成就我。」

陳淑芳獲終身成就獎，數度激動落淚，感謝身邊的工作人員、粉絲一路支持，「感謝金馬的肯定，我會繼續努力，不會辜負金馬對我的期望。」她說演藝圈多年，一路走來相當辛苦，但仍保有對表演的熱愛，她也和銀髮族朋友分享，「只要有愛、有熱情，人生沒有年齡的顧忌，心中有愛、有熱情， 永遠是燦爛的」，她過去曾提「活到老演到老」，「哪怕只有一場戲、一句話，我都演，我要說，陳淑芳不漲價！」

