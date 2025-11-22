「棒棒堂」王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：最近事情多

威廉（右）和老婆卓君澤出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星威廉和老婆卓君澤今出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，威廉所屬團體「棒棒堂」拿下金鐘獎後狀況連連，小杰因為閃兵 遭調查，接著王子邱勝翊也爆出和粿粿婚外情，自身也捲入閃兵風波的威廉受訪時忍不住道歉：「不好意思，最近『棒棒堂』事情比較多。」期盼團員們可以一起加油。

小杰繼威廉之後成為「棒棒堂」第二位閃兵的成員，威廉說：「當然發生這樣的狀況不太好，我相信我們大家都一直想要為年輕時犯的錯誤去彌補和改進，因為我們遇到的狀況是類似，我有請他要準備好心情，因為後面還會面對到一些司法，我覺得心情的調適還滿重要的。」

至於王子和粿粿的婚外情，威廉表示自己也不知情，「不管是小杰還是王子，我們都是同個節目出來的，不僅僅是團員，也是工作夥伴，王子更像是我們的弟弟，事情開始我們完全不知情，但事情已經發生了，對三方來說沒有真正的贏家，我相信在經過這次事件後，可以成為相對更好的人」。

他認為既然是夥伴，在彼此低潮的時候就要拉對方一把，「我自己的狀況也沒有多順遂，但我覺得這是人生的一個課題，我們都要花力氣和智慧去克服」。