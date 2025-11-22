首度登「台 」TWICE高雄開唱 7大地標應援子瑜

我的頻道

記者李姿瑩╱綜合報導
周子瑜（中）步出機場立刻受到上百位粉絲迎接，大家高喊歡迎回家。（記者劉學聖／攝影）
南韓女團TWICE在高雄世運主場館開唱，她們出道10年首度赴台演出，台灣又是子瑜家鄉，成為粉絲界盛事。TWICE成員們從首爾出發，但隊伍中獨缺子瑜，原來因為子瑜先飛到日本參加活動，所以自己從日本直飛高雄。

因為首爾溫度較低，TWICE成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢出發時多穿著厚重保暖衣物，唯有志效選擇搭配短裙。果然等她們一入境就紛紛脫掉外套，開心向接機的粉絲們揮手打招呼。

TWICE人氣高漲，上千粉絲早就塞爆小港機場，大家各自製作顯眼標語迎接偶像。獨自在日本參加時尚活動的子瑜比其他成員晚了1小時現身小港機場，身為台灣之光的她首次以藝人身分回家鄉開唱。

身為子瑜的主場，高雄這次也在七大地標以「TWICE巡迴主視覺藍色」點亮高雄夜空，還有快閃店加持，動用全城之力為子瑜加油，而演唱會票券也早已賣光，粉絲期待她們去夜市走走，希望可以巧遇偶像。

子瑜返鄉之路不易，由於剛出道時誤踩政治地雷，為免爭議和風波擴散，TWICE只要遇到兩岸相關問題一律避開，選擇深耕日韓培養實力。如今她們已經成為一線女團，行事風格更加自由有底氣，終於在今年敲定台灣場演出。

