孫正華傳婚變 黃景俐：豪門婚姻外人難懂

凱渥名模黃景俐當年閃嫁富豪牛建喬。（記者王聰賢／攝影）

46歲凱渥名模黃景俐2012年閃嫁大她16歲的富豪建築師牛建喬。13年豪門婚之路三言兩語哪能講完，黃景俐說：「我老公現在完全換一個人，戒酒、信教，一家4口每晚9時半熄燈上床睡覺。」昔日凱渥好友孫正華的豪門婚似乎就不順遂，近期爆出拿2億台幣(約637.8萬美元)離婚風波，黃景俐說：「婚姻和家庭，有時候不是外人可以講話或看得懂。」

牛建喬婚前花名在外，緋聞對象都是明星名人，像是侯佩岑 、歌后李玟 ，甚至傳出曾跟新北前市議員李婉鈺論及婚嫁。黃景俐透露婚後有次上節目，某命理老師還主動告知，曾有2位女子不約而同拿著牛建喬的命盤給他算，可見女人緣有多好。

嫁給牛建喬後，黃景俐幾乎淡出幕前，偶爾出席時尚和慈善活動，幾年前上談話性節目聊老公、豪門婚不易，看得出老公很尊重她。黃景俐承認過往夫妻倆戴著玫瑰色眼鏡看彼此，也會冒粉紅泡泡，現在的確像沒啥激情的老夫老妻，但卻很穩定。

黃景俐早年跟孫正華一起走秀，笑說在她心目中，孫正華是很有想法的女生，而且很好溝通，講話也很有禮貌。最近鬧得沸沸揚揚的離婚新聞，黃景俐坦言「不會想關心她」，主要是不好意思，也怕太突兀，而且家庭、婚姻生活，不是外人可以看懂或評論的。