快訊

林柏宏最新冒險動作電影「懸命一線」 獲臺北文創劇作獎

台北訊
張榮吉導演、陳寶旭監製的「懸命一線」，榮獲2025金馬創投會議「臺北文創劇作獎」。（臺北文創／提供）
張榮吉導演、陳寶旭監製的「懸命一線」，榮獲2025金馬創投會議「臺北文創劇作獎」。（臺北文創／提供）

華語影視最大投資媒合平台「金馬創投會議」，19日舉行閉幕暨頒獎典禮，現場頒發包括「百萬首獎」在內的17項大獎，總獎金700萬(台幣，下同，約22萬美元)。其中，金馬獎導演張榮吉最新力作，由林柏宏、吳慷仁、ØZI主演的台灣首部高樓逃生冒險動作電影「懸命一線」，勇奪「臺北文創劇作獎」，獲頒40萬(約1.2萬美元)獎金。

今年共有64件電影和劇集企劃入選金馬創投會議，創作團隊不乏多位金馬得主，其中22件為跨國合製作品，創下歷年新高。

台灣首部高樓逃生冒險動作電影 「懸命一線」挑戰全新題材

「懸命一線」是導演張榮吉和監製陳寶旭第三度合作的電影，從接觸電影概念到落實拍攝歴時超過兩年。劇情描述兩名洗窗工人和一個極限運動網紅歐文，在強震來襲的當下受困於百層摩天大樓的高空外牆上，在苦等不到外援的情況下，必須與時間賽跑緊急逃生的驚險過程。

為了拍出高樓逃生過程的險象環生，張榮吉在場面設計上下了非常多功夫，還特別請韓國動畫師協助設計並畫出每個鏡頭的分鏡腳本，精準規劃每一個動作場景的呈現，小到連演員臉上的表情都不放過。

張榮吉坦言，一開始拿到這份分鏡腳本，有很多鏡頭設計是以前沒見過的，他和攝影根本不知道怎麼拍，但在現場monitor上看到演員與團隊執行出來的畫面之後，「我和團隊都意識到自己在做一件很不一樣的事情。」張榮吉希望觀眾看完電影之後，除了感受到高度恐懼之外，更可以為劇中人物在逃脫過程中展現的人性而動容。

臺北文創總經理劉麗惠表示，「懸命一線」作為台灣第一部以高樓逃生為題材的災難動作片，勇於打破類型常規，於拍攝技術自我挑戰與創新的同時，更重人性於危難時刻的真實面對自我、做出勇敢取捨的過程。三位年輕世代演員林柏宏、吳慷仁、ØZI敬業、專業的演出令人印像深刻，是一部非常有企圖心的電影。「近年，台灣電影受大環境的影響，比較少見大規模的商業類型片，「懸命一線」願意從技術和題材上尋求創新與突破，非常值得期待。」

2025金馬創投會議得獎者大合照。（臺北文創／提供）
2025金馬創投會議得獎者大合照。（臺北文創／提供）

臺北文創劇作獎作品大放異彩 獲金馬62八項提名

臺北文創在2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，連續12年於金馬創投會議設立「臺北文創劇作獎」，實質鼓勵優質的華語原創劇本，支持劇作人才培力，歷年得獎作品都在國內外影展獲得不少肯定，其中包括強勢入圍第62屆(2025)金馬獎7項大獎的「深度安靜」，以及獲得「最佳新演員」提名的「失明」。

2020臺北文創劇作獎「深度安靜」入圍第62屆金馬獎七項大獎。（臺北文創／提供）
2020臺北文創劇作獎「深度安靜」入圍第62屆金馬獎七項大獎。（臺北文創／提供）

「深度安靜」是沈可尚導演生涯的第一部劇情長片，2020年尚在劇本開發階段即獲得「臺北文創劇作獎」肯定。電影集結台灣、義大利、波蘭、紐西蘭多國團隊共同打造，沈可尚不僅憑藉這部電影，提名金馬獎「最佳新導演」，也將林依晨、張孝全、和金士傑送上了「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」的入圍名單。此外，「深度安靜」還獲得了「最佳改編劇本」、「最佳攝影」、「最佳美術設計」等７大項重要獎項提名。預計明年三月上映。

由林依晨首次擔任監製的電影「失明」，則是2024年臺北文創劇作獎的得獎作品，而在片中飾演兒子的劉敬，此次也憑藉角色提名第62屆金馬獎「最佳新演員」。

臺北文創劇作獎其他作品還包括由新銳導演劉慧伶編導，2024年在捷克卡羅維瓦利國際影展展獲最佳導演獎的「刺心切骨」；金鐘導演蘇奕瑄首部劇情長片「青春並不溫柔」；張書瑋執導台灣首部以「拉力賽」為背景的電影「我和我的賽車老爸」；張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的「那個我最親愛的陌生人」；和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「國際影評週最佳影片」的「再見瓦城」等。

吳慷仁 林依晨

