羅志祥遭瘋傳當爸 經紀公司喊告：絕不姑息

羅志祥在新書中談到人生中幸運的角色「乾爹」。（本報資料照片）

台灣藝人羅志祥 （小豬）近日推出新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」，記錄出道至今的點點滴滴，也首揭罹患「微笑抑鬱症」。而他和經紀人小霜攜手奮戰27年，不離不棄，但也因此不時冒出兩人感情傳言，甚至說小霜兩個孩子的父親正是羅志祥。對此，經紀公司大動作喊告。

很多粉絲都知道，羅志祥非常喜歡小孩，但沒想到近日陸網傳出，小霜孩子為羅志祥親生。針對傳聞，羅志祥工作室大動作透過微博 發布聲明駁斥，指出網路大量關於羅志祥先生婚姻和子女狀況等不實訊息，導致對社會大眾的嚴重誤導，以及相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，將透過合法途徑捍衛自身權益，對一切侵權及違法行為追責到底，絕不姑息。

近日，羅志祥罕見在新書中談到人生中幸運的角色「乾爹」。內容提到，這個身分源自經紀人小霜，而小霜是透過試管嬰兒生下了一對可愛的混血寶寶。

羅志祥認為，很多單身而能力很強的女性，會選擇自己建立家庭，「小霜就是其中之一，我非常尊重她的選擇。」對於外界傳言孩子的爸爸是他，「我不在乎他們怎麼說，我已經把這兩個孩子當自己的小孩看待。」

他說自己每年都會參加孩子們的運動會、父親節活動，不缺席也不畏流言，「他們快樂，我就快樂。外界怎麼說都無所謂。」