我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

羅志祥遭瘋傳當爸 經紀公司喊告：絕不姑息

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅志祥在新書中談到人生中幸運的角色「乾爹」。（本報資料照片）
羅志祥在新書中談到人生中幸運的角色「乾爹」。（本報資料照片）

台灣藝人羅志祥（小豬）近日推出新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」，記錄出道至今的點點滴滴，也首揭罹患「微笑抑鬱症」。而他和經紀人小霜攜手奮戰27年，不離不棄，但也因此不時冒出兩人感情傳言，甚至說小霜兩個孩子的父親正是羅志祥。對此，經紀公司大動作喊告。

很多粉絲都知道，羅志祥非常喜歡小孩，但沒想到近日陸網傳出，小霜孩子為羅志祥親生。針對傳聞，羅志祥工作室大動作透過微博發布聲明駁斥，指出網路大量關於羅志祥先生婚姻和子女狀況等不實訊息，導致對社會大眾的嚴重誤導，以及相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，將透過合法途徑捍衛自身權益，對一切侵權及違法行為追責到底，絕不姑息。

近日，羅志祥罕見在新書中談到人生中幸運的角色「乾爹」。內容提到，這個身分源自經紀人小霜，而小霜是透過試管嬰兒生下了一對可愛的混血寶寶。

羅志祥認為，很多單身而能力很強的女性，會選擇自己建立家庭，「小霜就是其中之一，我非常尊重她的選擇。」對於外界傳言孩子的爸爸是他，「我不在乎他們怎麼說，我已經把這兩個孩子當自己的小孩看待。」

他說自己每年都會參加孩子們的運動會、父親節活動，不缺席也不畏流言，「他們快樂，我就快樂。外界怎麼說都無所謂。」

羅志祥 微博

上一則

「半暖時光」好交情 許齡月演「唐詭3」 靠楊旭文推薦

下一則

成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜

延伸閱讀

中國網貸暴力催收 值得反思

中國網貸暴力催收 值得反思
趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」

趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」
台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告

台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告
羅志祥自爆投資遭騙 聽信友人「慘賠大筆金額」

羅志祥自爆投資遭騙 聽信友人「慘賠大筆金額」

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據