戲說從頭╱莫允雯演單親媽 「黑盒子」為罹癌女兒圓夢

記者陳慧貞╱綜合報導
莫允雯野人特殊妝耗時4小時。（圖／LINE TV提供）
台灣演員莫允雯主演話題影集「黑盒子」單元「黑白盒子」，飾演神秘面具人的她，分享接演原因：「我很喜歡關於人性的議題，人心是變動且複雜的，很值得深深探索。」劇中她挑戰多種角色樣貌，首度詮釋單親媽媽，戲裡女兒小筑（許葇拉飾）因罹患怪病全身器官退化，她選擇包下整座遊樂園替女兒圓夢，最後更動用黑盒子的力量，讓女兒的生命停留在最幸福的瞬間。

故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為欲望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。

雖是首次詮釋母親角色，但莫允雯與葇拉對戲時自然生出濃厚情感。她說：「看到她坐在輪椅上就覺得好心疼。身為媽媽，看著女兒被病毒折磨卻無能為力的感覺，在對望時那份母愛就會自然被燃起。」

被問到是否有想讓人生暫停的時刻，她搖頭說：「我覺得我目前還沒希望停止的時刻，人生這趟旅程太好玩了，還有太多想探索的地方，還捨不得停止，但我很希望可以讓我的貓咪長生不老，一輩子陪著我。」

莫允雯在劇中的造型橫跨多個時代，從野人女孩、英國劇場芭蕾舞者、1950年代日本女性到現代單親媽媽琪琪，每一時期的妝容都極具挑戰。例如野人女孩妝容需耗時4小時，並特別調整顴骨、鼻翼與五官結構。劇組也為面具人造型嘗試多款面具，為了凸顯角色特質，她透露：「後來的面具是用我的臉模型去製作的。

莫允雯在「黑白盒子」飾演英國芭蕾舞者。（圖／LINE TV提供）
