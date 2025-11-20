劉品言愛女重3600公克 連晨翔產房親錄血淋淋剖肚畫面

劉品言（左圖）和連晨翔喜迎愛女出生。（取材自臉書）

連晨翔和劉品言今年閃婚，19日分享女兒「連TT」誕生喜悅，看得出新生父母的喜悅與期待。連晨翔20日接受專訪，透露愛女重達3600克，笑說：「母女伙食費沒白花」，他不但踏進產房陪產，還打破可能「倒陽」迷思，親自掌鏡對著產檯上的言言，將剖腹過程上上下下全都錄，連女兒拉出來那一刻也沒錯過，祕訣就是自我催眠是「醫學院的實習醫生」。

連晨翔坦言「過程很震憾」，劇中妹妹方志友是二寶媽，都是剖腹產，她一聽言言生產過程全被拍，忍不住說：「真的假的，有點失禮耶，我不想被拍！」連晨翔解釋言言沒生過，覺得記錄下來沒問題，生完後還跟著一塊看血淋淋影片。

原本幾個小時前還在媽媽肚子裡胎動的小貝比，突然「本人」出來，讓連晨翔非常感動。他坦言之所以會設定「實習醫生」的人設，就是怕自己當場昏倒。過去曾有朋友想分享剖腹產影片，他當時還不太敢看，印象最深是肚子會發生「波」一聲；真正面臨時，只覺得醫生都很放鬆，連帶著也安撫了現場所有人。

連晨翔就這樣親眼看著醫生如何切開言言的肚子，形容「像切牛肉一樣」，過程其實很快，他接著就去旁邊親手剪了女兒跟媽媽之間的臍帶，然後就是檢查五官和手腳，確定嬰兒都很正常，再來有好幾位醫生開始縫合肚皮，他就去跟言言聊天，告訴她女兒「很健康」，一邊不忘問醫生在縫合的是「什麼肌」。由於言言懷孕時也持續上健身房，醫生還讚美：「肌肉維持得很好」。