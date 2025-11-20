台灣準金馬新演員 「恨女」林怡婷為戲增胖 走路變外八

林怡婷以電影「恨女的逆襲」入圍今年金馬獎新演員。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣藝人林怡婷今年以電影「恨女的逆襲」入圍金馬獎新演員，為演出拳擊手苦學1年，狂喝優酪乳、吃雞胸肉增重，更因訓練太苦痛哭1小時。戲外的她甜美又可愛，為了角色下足功夫，不僅壓低聲線，連走路姿勢都不一樣，她說：「腳上磨出水泡也不放棄！」飾演教練的蔡振南給予100分肯定。

林怡婷在片中是便當店女兒，爸爸外遇、媽媽愛賭博，身為長女的她，要分擔沉重的家計，又渴望透過拳擊的力量，找到自己的定位。她為入魂便當店出身的拳擊手，身形不能太瘦又要有肌肉，一開始看到劇本確實有一點猶豫，但當她下定決心就一定要做到最好，進行1年的拳擊訓練，過程非常艱辛，她說：「尤其到後期，每天我都懷疑自己身在何處。」

林怡婷分享，角色塑造過程中，不只在體能上進行了改變，她更從細微處著手，「我習慣在讀劇本時就為角色想像一個專屬的聲音」。她了解自己原本的聲音屬於甜美型，但這個角色需要不一樣的語氣，因此與導演李宜珊很快達成共識，開始尋找角色的聲音。

她在家中不斷練習，找出與角色貼合的音調，因此全程都要壓低聲線，在拍攝過程中，如果聲音跑掉，導演會隨時提醒她。林怡婷表示，她在演完每一場戲，比起確認演技的表現，反而更常確認聲音是否到位，導演有時候都會提醒她「太高了，我們再低一點」。