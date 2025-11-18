新專輯卡關？ 周杰倫崩潰喊「完美主義會把人逼瘋」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
忙著製作新專輯的周杰倫罕見在IG發洩壓力，直言對完美主義「有點受夠了」。（取材自Instagram）
忙著製作新專輯的周杰倫罕見在IG發洩壓力，直言對完美主義「有點受夠了」。（取材自Instagram）

天王周杰倫近期全心投入新專輯製作，但過程似乎並不順利。他17日連續在社群發出多則限時動態，語氣罕見帶著煩躁，從錄音室雜亂的電線，到無法打球的壞天氣，都成了他傾洩壓力的導火線。「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」他直白喊話，引起歌迷關注他的創作狀態。

周杰倫首先分享工作室地板滿是音源線的照片，語帶無奈地說：「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個，誰聽得出來？」透露他即使在休假，也還泡在創作與編曲細節中，連自己都自嘲：「為什麼要這麼認真？」

偏偏當外頭下著雨，他又打不了球舒壓，更讓他心情低落。他拍下家中毛小孩悠閒躺著的樣子，並感嘆雨天讓他再度想起童年在家練琴的記憶。「小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林老師勒！」語氣中既無奈又帶些童年陰影，彷彿所有壓力一口氣湧上。

真正讓他情緒爆發的，是卡關已久的新專輯。他坦言自己多年來對細節的執著已形成壓力，「完美主義真的會把人逼瘋，而且我也不算完美主義，只是龜毛。」為了讓作品達到理想，他常在一些外界難以察覺的小地方反覆琢磨，甚至笑稱這些堅持「又不會拿金氏紀錄」，語氣間難掩疲憊。

他表示，接下來會試著放下一些過度執著的標準，學習讓自己喘口氣：「音樂好聽就好，對吧？」一句話透露出他既想維持作品水準，又希望能不再被細節綁架的矛盾心情。

