入圍金馬新人╱林怡婷苦學拳擊淚崩 蔡振南讚「零替身」

記者陳穎╱綜合報導
林怡婷以「恨女的逆襲」入圍金馬新演員。（記者沈昱嘉／攝影）
林怡婷以電影「恨女的逆襲」入圍金馬新演員，為演出拳擊手苦學1年，還狂喝優酪乳、吃雞胸肉增重；蔡振南則詮釋拳擊教練，是導演李宜珊的不二人選，他笑說：「2個月密集上了20堂課，我喜歡挑戰不同角色，汗流得跟倒水一樣。」

導演李宜珊率監製何平、演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺出席金馬首映，分享為戲付出的高強度訓練與幕後花絮。林怡婷透露，為詮釋角色，短時間內增重5公斤，「每天固定吃雞胸加優酪乳」，拳擊訓練更是嚴苛，她曾因踢不出動作、被教練逼到極限而在課堂中崩潰落淚，「一堂課1個半小時，我哭了1個小時。」她笑稱訓練意外帶來好處，本來有高低肩問題，在劇組安排下找師傅喬骨，如今反而痊癒。

片中飾演拳擊教練的蔡振南，為戲提前接受兩個月密集拳擊訓練，甚至主動加課。他笑說：「每天訓練兩個小時，汗流得跟倒水一樣。」他也爆料導演本身就會拳擊，兩人曾互相切磋，「一開始是她欺負我，後來換我找導演單挑。」蔡振南大讚林怡婷所有拳擊戲「零替身」、親上火線，相當敬業。

王彩樺這次挑戰素顏、增胖演出便當店老闆娘的角色，並特別學吹口琴，笑稱「嘴巴要抹油才吹得好」。她月底將迎接57歲生日，將帶大女兒一起到尼泊爾修行。游安順在片中飾演桌球教練，為了角色苦學3個月，他笑說：「我原本完全不會，現在還可以跟兒子對打，樂在其中。」

王彩樺坦言是素顏演出「恨女的逆襲」。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡振南在「恨女的逆襲」詮釋拳擊教練。（記者沈昱嘉／攝影）
