我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

「我只能唱情歌嗎」梁靜茹巡演曝心聲 給粉絲新體驗

記者林士傑╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁靜茹藉由歌單展現挖掘出的全新一面。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹藉由歌單展現挖掘出的全新一面。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹日前首度空降上海虹口足球場，連辦2場「Best，茹果我不唱情歌」全新巡演，藉由歌單展現出的全新一面，她也忍不住好奇問歌迷：「我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」

她身著紅色斗篷晚禮服帶來金曲「勇氣」開場，讓全場齊聲高歌，與「無條件為你」、「愛久見人心」合一成為感人組曲。她也把握機會告白，感謝所有粉絲湧進她的主場，以行動支持她的第一次，「從台上看下去感覺真的像美麗的銀河，今天喊我名字可以不用太客氣，我隔著耳機都能聽到你們的聲音」。

這次跟Celine Dion（席琳狄翁）御用導演Yves Aucoin合作，梁靜茹從籌備初期提供許多想法，並以「勇氣」一曲貫穿所有節目，原來「茹果我不唱情歌」巡演仍有情歌，只是把經典搖滾化之後，她換了一種面貌唱情歌，帶給5萬名粉絲嶄新體驗。

當她演唱「我不害怕」、「會呼吸的痛」時，台上出現自法國空運到場的巨大白色永生樹，造價約922萬台幣(29.6萬美元)，隨著燈光變幻萬千，象徵人人能在梁靜茹的歌聲中找到停下腳步之處，回望過去思考未來。

這次演唱會總成本約2億台幣(642.5萬美元)_，她安可最後送上「情歌」一曲，因為在情歌的世界裡，不能沒有梁靜茹，不論唱情歌或不唱情歌，愛唱歌的梁靜茹，始終「茹」一。

梁靜茹

上一則

Hebe、Selina「出手」了 Ella感動暴哭吐心聲

下一則

觀影說劇╱斷腿分身血腥逼真 張軒睿被虐嚇到難出戲

延伸閱讀

周慧敏走音 網怒批「唱什麼」 狠酸「令人耳朵流產」

周慧敏走音 網怒批「唱什麼」 狠酸「令人耳朵流產」
以歌編年

以歌編年
大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會
台灣金曲之夜 洛杉磯台灣人嗨翻全場

台灣金曲之夜 洛杉磯台灣人嗨翻全場

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉