「我只能唱情歌嗎」梁靜茹巡演曝心聲 給粉絲新體驗

梁靜茹藉由歌單展現挖掘出的全新一面。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹 日前首度空降上海虹口足球場，連辦2場「Best，茹果我不唱情歌」全新巡演，藉由歌單展現出的全新一面，她也忍不住好奇問歌迷：「我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」

她身著紅色斗篷晚禮服帶來金曲「勇氣」開場，讓全場齊聲高歌，與「無條件為你」、「愛久見人心」合一成為感人組曲。她也把握機會告白，感謝所有粉絲湧進她的主場，以行動支持她的第一次，「從台上看下去感覺真的像美麗的銀河，今天喊我名字可以不用太客氣，我隔著耳機都能聽到你們的聲音」。

這次跟Celine Dion（席琳狄翁）御用導演Yves Aucoin合作，梁靜茹從籌備初期提供許多想法，並以「勇氣」一曲貫穿所有節目，原來「茹果我不唱情歌」巡演仍有情歌，只是把經典搖滾化之後，她換了一種面貌唱情歌，帶給5萬名粉絲嶄新體驗。

當她演唱「我不害怕」、「會呼吸的痛」時，台上出現自法國空運到場的巨大白色永生樹，造價約922萬台幣(29.6萬美元)，隨著燈光變幻萬千，象徵人人能在梁靜茹的歌聲中找到停下腳步之處，回望過去思考未來。

這次演唱會總成本約2億台幣(642.5萬美元)_，她安可最後送上「情歌」一曲，因為在情歌的世界裡，不能沒有梁靜茹，不論唱情歌或不唱情歌，愛唱歌的梁靜茹，始終「茹」一。