Hebe、Selina「出手」了 Ella感動暴哭吐心聲

記者林士傑／即時報導
Ella陳嘉樺獨自展開巡演，替事業寫下全新里程碑。（圖／勁樺娛樂提供）
Ella陳嘉樺上周獨自開唱，替事業寫下全新里程碑，哽咽直呼難以想像會有這一天，閨密Hebe、Selina獻上花籃祝福，寫下「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛」，讓她在後台感動到淚流不止。

她首次舉辦個人巡演「It’s Me 艾拉主意」，在大陸長沙連唱2天，抒情歌令人聽得陶醉、High歌帶領全場舞動搖擺，她感性告白：「你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺妳真的可以做這件事情，妳可以擁有一個屬於妳的場子，妳絕對撐得住這一切。」向所有粉絲送上深深謝意。

相當慎重的她斥資打造華服，星火女王、金身女神、重達15公斤的賽博女戰士等造型多變，更秀出苦練有成的腹肌、背肌，並以親自繪畫的「小太陽」設計成螢光手環禮物。正因粉絲全力支持，她提到人生高光時刻就是S.H.E，「我已經有巡演全世界的經驗，從來沒有想過自己能做這件事」，是歌迷讓她有勇氣邁出這一步，帶來個人單曲以及S.H.E組曲近30首好歌。

Ella不只用歌聲陪伴大家，也設計「艾拉問事」互動橋段，被問到如何面對40歲這個階段，她說回頭看30歲的自己就像個孩子，「40歲的你（妳）更美好，你（妳）經歷了更多，變成更好的自己，不知道的時候往前走就對了」。

Ella陳嘉樺化身星火女王，上千顆水晶相當閃亮。（圖／勁樺娛樂提供）
Ella陳嘉樺(中)率舞者帶領所有觀眾一起舞動。（圖／勁樺娛樂提供）
