我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

舒淇首談不生真相 嫁馮德倫9年「停工1年備孕」淚訴：一直想當媽

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舒淇罕見談及生育的話題。（取材自舒淇微博）
舒淇罕見談及生育的話題。（取材自舒淇微博）

舒淇和馮德倫2016年結婚，兩人一直沒有生育，屢被外界揣測與丈夫「選擇當頂客族」。她最近接受港星鄭裕玲專訪，首次正面回應生育問題，明確否認不要孩子的傳聞，強調：「不是不想要，一直都很想要，但一直未能如願。」

舒淇透露，2016年與馮德倫結婚後，她曾為了備孕刻意停工一年，全心調養身體，但因健康因素始終未成功，之後夫妻倆改以順其自然的方式面對。她也坦言，目前年齡已高，「年紀大了真的比較難有（孩子）」，自然受孕機率下降，因此不再強求」。

外界長期揣測馮德倫主導不要小孩，舒淇也在訪中為丈夫澄清：「他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我。」她表示兩人就無子女的現狀早已取得共識，婚姻並未因此受到影響。

談及自身對生育的猶豫，舒淇坦言與童年創傷有關。她提到原生家庭曾有暴力陰影，例如因煮飯失誤被責罵、兒時為躲避父親酒後失控而躲進衣櫃等經歷，使她長期懷疑自己是否具備成為好母親的能力。她認同主持人鄭裕玲的看法：「不是每個人都適合做父母。」因此對生育一直抱持謹慎態度。

舒淇

上一則

利特公開驚喜 Super Junior傻眼：你付大巨蛋多少錢？

下一則

不能二次獲獎？宋佳「二封」金雞影后惹議 網：別人不行就她行

延伸閱讀

舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題

舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題
舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦

舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦
舒淇走上導演路 源自和侯孝賢一場閒聊

舒淇走上導演路 源自和侯孝賢一場閒聊
舒淇從沒想過會當導演 侯孝賢一句話成她改變關鍵

舒淇從沒想過會當導演 侯孝賢一句話成她改變關鍵

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭