李宗盛牽線做公益 曾寶儀捐復康車 1原因車身印曾志偉名字

記者王燕華／綜合報導
藝人曾寶儀捐贈花蓮門諾醫院價值200萬元的復康車，車身印有她和父親曾志偉的名字。（圖／門諾醫院提供）
藝人曾寶儀捐贈花蓮門諾醫院價值200萬元的復康車，車身印有她和父親曾志偉的名字。（圖／門諾醫院提供）

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀日前捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元（台幣，約6.5萬美元）的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有「曾志偉、曾寶儀愛心捐贈」字樣，曾寶儀笑說，希望長輩看到她父親的名字，更有親切感。

捐贈儀式選在李宗盛捐建的吉安失智園區年華樓，曾寶儀親自出席，她說，自己一直想為花蓮做些什麼，也默默關注花東交通議題，先前捐贈3輛復康車陸續投入服務，今年則想讓這份心意落在花蓮。

曾寶儀感謝李宗盛牽起這條善的循環，「讓我有機會能做一點小事」；她專程來花蓮參加捐贈儀式，希望更多人知道花蓮需要幫忙，「後面有一些人跟著來」，也希望這輛車能到花蓮各角落，陪伴更多需要的人。

她的父親曾志偉的名字也印在車身上，曾寶儀笑著解釋「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」

門諾醫院院長莊永鑣說，花蓮近年地震與颱風影響，災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現，愛心捐贈的復康車來得正是時候，讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。

門諾醫院表示，吉安園區今年落成，年華樓是由李宗盛捐贈打造的長照大樓。門諾團隊盼把照護從園區向外延伸，曾寶儀捐贈的復康車，補上最關鍵的交通拼圖，除提供長者就醫、復健、返家接送外，未來也會伸至壽豐、海岸線及偏遠聚落服務。

藝人曾寶儀（右）出席復康車捐贈儀式，她暖心說，願意站在鏡頭前，是希望更多人看到花...
藝人曾寶儀（右）出席復康車捐贈儀式，她暖心說，願意站在鏡頭前，是希望更多人看到花蓮的需求。輛價值200萬元的復康車。（圖／門諾醫院提供）
藝人曾寶儀（右）捐贈花蓮門諾醫院一輛價值台幣200萬元的復康車。（圖／門諾醫院提...
藝人曾寶儀（右）捐贈花蓮門諾醫院一輛價值台幣200萬元的復康車。（圖／門諾醫院提供）

