冠佑命愛女「學長退散」 阿信虧：要守護她到幾歲

冠佑女兒「小玫瑰」(右三)小玫瑰站上五月天演唱會獻唱。（圖／相信音樂提供）

五月天 2006年專輯「為愛而生」中最後一首「胎音」收錄了冠佑女兒「小玫瑰」的第一聲哭聲，經過了19年，如今的小玫瑰（劉芯妤）亭亭玉立，也遺傳了爸爸的音樂基因。日前她站上五月天上海演唱會舞台並合唱「玫瑰少年」，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」

去年五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會上海最終場，劉芯妤擔任開場嘉賓，當時她帶著創作初登台，穩健台風備受讚譽，她感謝五月天的歌迷在她1歲生日時，透過爸爸的手機為她唱「生日快樂歌」，現在她為大家而唱。今年擔任中場嘉賓的她，首唱新曲「朋友而已」。

牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋段故弄玄虛說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接著說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她愈來愈近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」

阿信笑說：「看著小玫瑰長大，她很懂事，難免身邊招蜂引蝶。」怪獸搭腔：「沒辦法，是遺傳。」瑪莎也說：「爸爸很有才華，身邊也有很多（桃花）。」阿信說：「爸爸以前是主動的，不一樣，小玫瑰是朵花，身邊有蜜蜂圍繞在所難免。」笑翻歌迷。總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」