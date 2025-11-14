台灣人有多貼心？山下智久致謝：尊重我和周杰倫的約會

山下智久期待能和周杰倫合作。(HIGH HOPE提供)

山下智久訪台，準備15日在台北Legacy TERA舉辦3場見面會。他昨(14)一入境就看到700粉絲塞爆松山機場，開心直呼：「大家每次都很熱情地迎接我，真的非常感謝。」

因為久違在台灣舉辦公開活動，他原本規畫開2場活動，門票火速秒殺。在主辦單位爭取下，山下智久願意為了台灣粉絲盡力再塞一場，傍晚受訪時感嘆，雖然辛苦，但只要粉絲開心，一切就都值得。

山下智久先前常以私人行程來台，包括欣賞周杰倫 的演唱會。他對台灣民眾的貼心和溫柔相當難忘，「在台灣雖然會被認出來，但感謝大家還是給我一個很自在的空間」。山下智久特別分享：「之前周杰倫有帶我去咖啡 廳，大家都很尊重我們的私人時間，都是等我們離開才打招呼，真的很感謝。」

正因為去看了周杰倫的演唱會，山下智久盛讚周杰倫是一位令人尊敬的前輩，當時他曾受邀合唱，也希望之後能有機會跟周杰倫合作。

這趟來台，山下智久想吃小籠包、滷肉飯、牛肉麵， 笑稱因為太喜歡了，日前在倫敦也吃了小籠包。對他來說，現在已經熟悉台灣的味道，一到台北就有種「回來」的感覺。至於台灣的味道是什麼味道？山下智久笑答：「是好吃的味道。」

40歲的他明年就出道滿30年，歲月彷彿不曾在他臉上留下痕跡。山下智久認為是天天健身和上三溫暖的功勞，讓身體流汗，從內而外新陳代謝。