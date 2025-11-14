捲謝侑芯命案 黃明志獲保釋 女友全程守候

我的頻道

記者林士傑╱綜合報導
黃明志出道以來爭議不斷。(本報系資料照片)
黃明志出道以來爭議不斷。(本報系資料照片)

藝人黃明志捲入網紅謝侑芯猝死命案，上周遭馬來西亞警方扣留進行調查，由於無證據顯示他犯案致謝侑芯死亡，他日前步出金馬警區，獲得警方口頭保釋，女友Sarah全程守候，不離不棄。

黃明志因跟謝侑芯共處一房，上周遭大馬警方以謀殺罪扣留調查，據馬來西亞檢察總長莫哈末杜蘇基表示，目前查無證據顯示黃明志涉及致死，因此他得保釋。

黃明志自出道來爭議不斷，上月和謝侑芯待在吉隆坡市區康萊路的高級飯店，不過謝侑芯命喪大馬，黃明志供稱雙方徹夜討論工作，謝侑芯進入浴室洗澡後異常安靜，進入查看驚覺她昏迷於浴缸，立刻進行心肺復甦術，接著叫救護車，他發文指控救護車遲到近1小時，但官方出面駁斥。

此外，警方在黃明志他身上搜出9顆搖頭丸、重量約5.12公克，根據尿檢結果控訴他持有毒品、濫用毒品，他未承認，以約5萬台幣(約1667美元)保釋外出，目前檢驗結果尚未出爐。

檢警調查之後，發現黃明志是最後與謝侑芯接觸的人，因此改採謀殺罪進行調查，黃明志因不見人影，遭到通緝，隔日清晨他現身警局喊話不會逃，會給社會大眾和死者家屬交代，扣留期間也向律師強調自己無辜。

馬來西亞檢察總長莫哈末杜蘇基公布調查報告，至今沒有找到黃明志涉嫌的證據，同步指示警方進一步調查中，但黃明志可在警方擔保下獲釋，若是進一步調查後有新發現，官方單位將會採取相對行動。目前謝侑芯死因尚未確定，本案仍在偵查階段，當事人有罪與否，仍待司法釐清。

此外，黃明志捲謝侑芯命案獲釋後，身形明顯消瘦許多。他的爸爸黃安熙在柔佛州麻坡的老家，表示父子沒有聯絡，皆是從媒體得知案情進度，自己也幫不上忙。

黃安熙先前稱黃明志2個月沒回家，在接受警方調查前幾天有接到兒子打電話來報平安，接著黃明志就被警方扣留。據「中國報」報導，黃安熙說自從黃明志捲入命案之後，就完全聯絡不到兒子，也不認識兒子聘請的律師，期間雖然相當擔憂，可是什麼忙都幫不了，且不清楚整起案件詳細的狀況，沒有立場發表任何意見。

黃明志獲得警方口頭保釋。(本報系資料照)
黃明志獲得警方口頭保釋。(本報系資料照)
黃明志(右)獲釋步出警局，女友全程守候。(取材自中國報臉書)
黃明志(右)獲釋步出警局，女友全程守候。(取材自中國報臉書)

