我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「牛頭帆」馮淬帆驟逝已火化 遺願長眠金門

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馮淬帆日前驟逝，享壽81歲。（本報資料照片）
馮淬帆日前驟逝，享壽81歲。（本報資料照片）

資深演員馮淬帆，於10月31日因病與世長辭，享壽81歲。過去他以喜劇大受歡迎，尤其因電影「最佳損友」飾演的牛頭帆的一句「香蕉你個芭樂」成為經典台詞。他的家屬在台灣桃園舉辦告別式，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘班機由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

馮淬帆的家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與，並未開放影迷追思，會場是花海一片。靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友皆致贈花籃表示哀悼。

眾多電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等，也都來台參加告別式，送好友最後一程；家祭儀式上，家屬也製作了一部七分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷；親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

馮淬帆外甥馮大勇表示，好幾個月以前，舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦得很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。

儀式大約中午12點結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，當馮淬帆靈柩移往火葬場的途中，親友一行人更是頂著大雨跟著靈車送行，相當不捨。根據馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰隨即由胡璉將軍的孫女胡敏珍送往金門納骨塔安放。

馮淬帆的告別式低調在桃園舉行。（圖／讀者提供）
馮淬帆的告別式低調在桃園舉行。（圖／讀者提供）

中華民國 周潤發

上一則

「扶桑花女孩」重返 蒼井優19年前顏值曝光 草裙舞吸睛

下一則

「桃花映江山」搭檔孟子義 男神劉學義讚寶藏女孩

延伸閱讀

馮淬帆火化 骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」

馮淬帆火化 骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」
陸船闖金門禁限制水域、刻意匿蹤 遭疑「台灣之盾」破口

陸船闖金門禁限制水域、刻意匿蹤 遭疑「台灣之盾」破口
中國船闖金門禁限制水域 刻意匿蹤 遭疑台灣之盾破口

中國船闖金門禁限制水域 刻意匿蹤 遭疑台灣之盾破口
一語成讖？ 3天前才發文哀悼許紹雄… 馮淬帆：愚兄隨後來

一語成讖？ 3天前才發文哀悼許紹雄… 馮淬帆：愚兄隨後來

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌