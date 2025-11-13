女星單角子宮難受孕 友人竟建議到中國吃「胚胎餃子」

我的頻道

記者林怡秀／即時報導
陳宥心為求子肚皮扎針布滿瘀青相當辛苦。（圖／和展影視提供）
陳宥心為求子肚皮扎針布滿瘀青相當辛苦。（圖／和展影視提供）

由謝震武主持節目「震震有詞」，最新一集邀請藝人陳宥心、資深媒體人許聖梅、婦產科權威詹景全醫師與民俗專家小煜老師，共同揭開現代夫妻為求一線生機所經歷的醫學煎熬與偏方陷阱。

藝人陳宥心分享自己辛苦的求子之路。她在尋求西醫協助前，先歷經了中藥調身體，每天吃到反胃。最終選擇試管嬰兒，從痛苦的輸卵管攝影開始，到每天在肚皮與屁股注射安胎針和油針，「為了求子很心酸想哭！」由於她是罕見的「單角子宮」只有一側發育，所以僅有單邊的輸卵管和卵巢有功用的，一次只能植入一顆受精卵，過程異常艱辛，她特別感謝先生每天幫她打針，給予極大的情感支持。

陳宥心透露在絕望之際，也曾聽過或試著嘗試偏方，像是生吞蝌蚪但因找不到蝌蚪便以「青蛙下蛋」飲品代替。最令人震驚的是，有朋友竟鼓勵她到中國找管道，將「死胎、胚胎絞肉包成餃子」食用，聲稱可以讓「成型的嬰靈種植到體內」，讓現場來賓一陣譁然。

民俗專家小煜老師嚴正提醒，絕不鼓勵吃來路不明或帶有怨氣的「屍體」求子，「屍體本身有怨氣，轉世成為你小孩後，可能不是來報恩。」

