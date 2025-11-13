黃明志捲網紅謝侑芯命案 暫無證據料獲馬來西亞釋放

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
馬來西亞檢方表示暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期滿後將他釋放。（本報資料照片）
馬來西亞檢方表示暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期滿後將他釋放。（本報資料照片）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。當地媒體報導，檢方表示目前暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋放，但若日後出現新證據仍可依法對黃明志採取法律行動。

中央社引述馬來西亞八度空間、星洲日報等媒體報導，馬來西亞檢方表示，目前暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋放。

檢方強調，若日後出現新證據，總檢察署仍可依法對黃明志採取進一步法律行動。

星洲日報10日報導，黃明志委任律師鄭清豐接受當地媒體訪問表示，根據馬來西亞法律，警方調查謀殺案時可向法院申請兩次扣留，每次最長七天、總計可達14天；警方先前已扣留黃明志六天，如今再獲延長三天、累計九天。

吉隆坡警方日前聲明指出，將這起案件依刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

報導指出，馬來西亞警方稍早表示已完成相關調查報告，並提呈總檢察署審查。

黃明志5日凌晨在臉書等社群平台發文表示，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」。

