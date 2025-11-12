慘遭踢出 朱孝天曾透露身為F4「不快樂」

我的頻道

記者林士傑╱綜合報導
朱孝天曾透露作為F4團員其實並不快樂。（取材自微博）
朱孝天曾透露作為F4團員其實並不快樂。（取材自微博）

由朱孝天、言承旭、吳建豪、周渝民合組的「F4」，當年紅遍全亞洲，今年在五月天及其所屬相信音樂極力湊合下回歸，並針對成團25周年規畫盛大活動。不過朱孝天疑因太愛搶先暴雷，慘遭踢出團隊，相信音樂證實除了朱孝天以外的3人，應阿信邀約共同規畫演唱會。

「F4」被讚是亞洲之光，2009年解散後幾乎各過各的，7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓象徵全面復出，接著又成為五月天鳥巢演唱會嘉賓，當時朱孝天透露周渝民說「如果開四面台會更好」，阿信趁機暗示未來F4開巡演的可能性：「F4來的話，當然是開四面台。」

只是現傳出團體未來會更改為「F3」形式，被視為「不受控」的朱孝天確定不在名單之內，預計12月在上海展開巡演，相信音樂表示：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策畫，一同規畫演唱會內容。」

少了朱孝天的「F4」好像少了一角，留有一些遺憾，對於被踢出團隊，陸媒報導朱孝天公司表示「我們也不清楚什麼狀況」，且對於是否舉辦演唱會則神祕兮兮表示「目前不方便透露」。此外，朱孝天先前直播透露作為F4團員，其實並不快樂「我本來就沒有很適合做這行」，否認是團員關係，而是個性與工作生態不和，更說當初收到相信音樂提出的合體邀約，「我就決定退群，你們不能了解4個人分屬4間公司，這件事有多複雜，所以我不去討論，交由主辦單位處理」。

五月天

