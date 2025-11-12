金馬頒獎陣容揭曉 翁倩玉、日影帝西島秀俊將現身

翁倩玉將擔任本屆金馬獎頒獎嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

第62屆金馬獎頒獎嘉賓陣容揭曉，7位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤與鍾雪瑩將輪番登場；另外最受矚目的是日本影帝西島秀俊，不僅將與遊戲鬼才小島秀夫合體走上星光大道，還會與桂綸鎂同台頒獎。

第58屆金馬影帝張震 今年以「幸福之路」再度角逐影帝，他會先登台擔任嘉賓，旅日巨星翁倩玉則將與新作搭檔陳意涵共同頒獎。以「看我今天怎麼說」奪影后的鍾雪瑩，將傳承榮耀，兩位男配角得主林柏宏與劉冠廷則以「金馬學長學弟」身分聯手登台，笑料與默契兼具。

西島秀俊是今年金馬影展焦點影人，除出席「在車上」大師講堂、閉幕片「最親愛的陌生人」映後座談外，也將於「金馬電影大師課」分享演員心得；名導李安則不論多忙都一定回台力挺影展，也會擔任頒獎人。

本屆星光紅毯同樣群星閃耀。劉若英以「我們意外的勇氣」再戰影后，楊貴媚、許瑋甯等人都將盛裝登場；同是金馬獎男配角得主也都主持過頒獎典禮的林柏宏、劉冠廷，將以金馬學長學弟之姿一起登台。此外，「女朋友。男朋友」雙帥組鳳小岳與張孝全將再度合體。新加坡 演員李國煌也將登台頒獎，預料將以妙語掀笑聲。