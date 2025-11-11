簡廷芮喊「鍵盤殺人」 范姜彥豐稱「說謊姐妹組」暗嗆？

王子（右起）和兩位人婁簡廷芮、粿粿互動失分寸。（取材自Instagram）

粿粿和王子的婚外情話題延燒多日，這把火也燒到了美國同行的簡廷芮和王品澔身上，簡廷芮老公發文力挺老婆，簡廷芮也無奈指控外界「鍵盤殺人」，但范姜彥豐在簡廷芮發文後，在Instagram便利貼寫了一句「說謊姐妹組」，雖未指名道姓，但也讓人不禁聯想是否暗指粿粿和簡廷芮這對閨密。

范姜彥豐發影片指控粿粿婚內出軌王子，同時被網友發現他對美國團友人簡廷芮和王品澔取消關注，之後葛斯齊和天后闆妹不約而同發文爆料，指美國團出軌的人不只粿粿和王子這一對，沒過多久，「鏡週刊」就報導簡廷芮老公賴冠儒早知老婆和王品澔過從甚密，但為了家庭和事業，只能選擇隱忍。

賴冠儒對於報導立刻發文回應，表示簡廷芮是「最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，簡廷芮昨晚也發出聲明，表示外界無須有的指控已對她的工作、家庭和生活造成莫大影響，「就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。