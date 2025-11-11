劉真離世5年…辛龍被爆在海外結婚 他復出「親揭真相」

我的頻道

記者李姿瑩／綜合報導
辛龍(左)在劉真過世五年後首度公開發聲。（本報資料照片）
辛龍(左)在劉真過世五年後首度公開發聲。（本報資料照片）

台灣歌手辛龍近日無預警現身飛碟電台，透過光禹節目「夜光家族」復出。一轉眼劉真已經離世五年，他提到這段時間有很多令人哭笑不得的流言蜚語，包括他在海外結婚、婚內不忠等，全部都是不實謠言。他此番復出也想親自闢謠：「我沒出門，護照也沒動，跟誰結婚？」

辛龍無奈表示，甚至有親戚朋友看了假消息後打電話恭喜他，但他已經無意再婚，此生鍾情劉真一人，未來的愛也將全部留給女兒。「我沒有做的，就沒有做，現在我決定出來發表新歌，也會一一澄清這些荒謬的傳言，大家可以拭目以待。」

因為跟主持人光禹有著20幾年情誼，辛龍選擇「夜光家族」復出，在節目把事情一次說清楚。對他來說，心愛之人幸福快樂，他才會幸福快樂。劉真生病期間，他住在醫院、睡在車上，每天不停做決定、解決事情，空閒時間就創作寫歌，守著愛妻寸步不離，生怕醫生團隊隨時要跟他溝通。

辛龍說當時不想讓大家擔心，所以低調不對外多做回應，「當時劉真面臨要換心的情況，我認為小孩可以沒有爸爸，但是要有媽媽，我願意把心臟給她，後來就持續等待換心過程，又等了幾天，但她身體變化快，很多節目也在討論這個議題，我也不想多做解釋，趕快把事情安頓好比較重要，情緒上也來不及悲傷與崩潰，只有我一人承擔，還要保護女兒」。

對於劉真的離去，辛龍認為雖是永恆的思念，卻也讓他在生活裡重新學會愛與成長。「我學會煮菜了，現在很會煮菜。」辛龍說，自己是以朋友的角度，陪著孩子學會理解「離開」的意義。他沒有刻意掩飾，而是用宇宙的概念陪女兒慢慢理解「媽媽只是去了另一個星球」。女兒很快就理解，並沒有哭鬧要找媽媽，反而對生命的延續產生興趣。

這五年他沉潛創作，現在女兒已經上小學四年級，他也打算推出新歌，並簽訂新經紀公司，重啟音樂之路。「10日午夜先發表兩首新歌，大約月中會有MV在YT上架，對於新歌發表我相當慎重，也簽了新的經紀公司。」他表示將先發表兩首新歌「春暖花開」與「一夫當關」，準備藉由音樂分享自己這些年的心境轉折。

