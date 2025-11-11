劉冠廷菲律賓拍戲 怕腹瀉只吃泡麵 最後還是…

劉冠廷出席電影「丟包阿公到我家」金馬影展首映。（圖／金馬執委會提供）

電影「丟包阿公到我家」日前晚間在金馬影展舉行全台首映，男主角劉冠廷為了拍戲遠赴菲律賓，他在映後座談透露，團隊在菲律賓上吐下瀉，自己非常小心只吃泡麵 ，刷牙用礦泉水，堅守到最後一天卻還是拉肚子。

映後在金馬執委會主席聞天祥主持的座談上，劉冠廷透露，當初受到故事原創鍾孟宏導演以及導演唐福睿的邀約，「沒有什麼拒絕的理由」。雖然在家鄉屏東拍攝，但劇中有大量的客語對他而言仍是一大挑戰。

「客語對我來說是一個很神祕的語言，好像很熟悉，但其實很陌生。」外婆與奶奶都是客家人的劉冠廷透露，自己從小聽著長輩用客語對話，特別是大人們講祕密的時候，會切換成客家話，但長輩對他卻都是講台語。劉冠廷坦言，長大後才漸漸開始瞭解客家，卻也沒多餘心力再去學習，因此很感謝有機會能讓他用客語演戲，這是一件很珍貴的事。

在戲中飾演重要角色的小薰（黃瀞怡）則是第一次看到成果，小薰坦言，雖然在戲中台詞不需要用客語，但為了對戲，必須去瞭解每一個人的客語台詞。她會把自己場次的每個人台詞背下來，再加上拍攝現場台詞可能也會臨時改，因此一定要非常認真聽，否則自己會不知道該演出什麼反應。

小薰透露，拍攝過程只拿到自己戲分的劇本，此次首映是第一次看到完整電影。她拍攝過程一度覺得自己的角色過於直白，缺乏溫柔與內心的思考，甚至擔心故事會很無趣。沒想到看完後才發現情節相當驚艷，自己的戲分不只讓現場笑聲不斷，更是照亮劉冠廷所飾演阿偉的那一道光芒。

張曉雄以舞蹈背景出身，在片中卻必須飾演坐在輪椅上的失智阿公。張曉雄過去曾在電影「那個我最親愛的陌生人」中飾演失智老者，他坦言在那之後非常抗拒再演失智老人。但這次看完劇本發現情節非常有挑戰，自己更經歷過親友的生離死別，「我可以感覺到內在的孤獨與脆弱感，這是我願意把自己丟出去演戲的理由。」

劉冠廷與張曉雄在劇中有不少戲分是在菲律賓拍攝，兩人被問及在當地的狀況，張曉雄分享，工作人員當時狀況非常悽慘，大家都得到阿米巴蟲痢疾，「廁所幾乎不夠用」。不過他說，在這樣的環境中，所有人專注的把每一件事情做好，劇組展現的向心力讓他相當感動。

劉冠廷也說，幸好工作人員對他照顧有加，甚至提著礦泉水告訴他刷牙一定要用這個。拍戲的那幾天飯只吃一兩口，幾乎都吃泡麵，就這樣堅守到最後一天，在拍最後一場戲時還是拉肚子。功虧一簣的回答讓滿場觀眾哈哈大笑，影迷心疼的同時也讚嘆劉冠廷敬業的演技，完全沒有在片中展現任何的不適。

電影「丟包阿公到我家」描述菲律賓影后安潔兒·艾奎諾（Angel Aquino）飾菲律賓移工April，為了探望病危的母親，必須帶著失智的台灣阿公（張曉雄飾）踏上返鄉旅程。同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷飾）回到屏東客庄老家，卻發現已經人去樓空……。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉親友，竟不約而同地發現，回到老家，才是這段漫長歸途的起點。該片將於明年上映。