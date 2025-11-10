朱孝天不受控？ F4巡演確定3缺1 首站在上海

我的頻道

記者許晉榮╱綜合報導
F4相隔12年終於在今年7月合體成功，如今卻演變成3缺1。（圖／相信音樂提供）
五月天今年7月在台北大巨蛋連開3周、8場演唱會，最後1場還邀來經典男團F4全員驚喜現身，4人合體獻唱「流星雨」掀起滿滿回憶殺，之後有關「F4重啟」的話題也不斷發燒。豈料竟傳出團體未來活動將以「F3」形式登場，被視為「不受控」的朱孝天已確定不在名單內。

媒體報導，五月天主唱阿信成功促成F4久違同台後，相信音樂原本正籌備新專輯與巡演計畫。但據內部人士透露，朱孝天因多次在直播中不慎透露尚未定案的團隊內容，導致團隊內部出現分歧與不安，為避免未來宣傳再受影響，最終決定僅由言承旭、周渝民（仔仔）與吳建豪3人繼續合作。

新組合的「F3」將由阿信擔任製作人，預計推出全新單曲與巡迴演唱會。據悉日前阿信與周渝民已被目擊現身台北錄音室，為新作進行錄音與彩排。F3的首站巡演則暫定12月於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦3場。

而相信音樂昨也正式回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策畫，一同規畫演唱會內容。」更透露演唱會也將以最高規格籌備，敬請期待，一切消息皆依官方公布為主。

