「深度安靜」張孝全曝心急 透露「沉澱20秒再演」 內幕

張孝全以「深度安靜」入圍金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

台灣演員張孝全以「深度安靜」第3度入圍金馬影帝，在片中詮釋外表堅毅、內心糾結的丈夫。他出席金馬活動時笑說，自己其實是個「心急」的人，「一到片場就想燃燒能量開始演」，但導演沈可尚卻完全相反，常要他「先沉澱20秒」再開拍；新加坡 男星許瑞奇則以「好孩子」中變裝皇后一角入圍影帝，他謙虛表示：「入圍就是肯定，得不得獎都隨緣。」

張孝全分享，一開始對「沉澱再演」的指導方式相當不習慣，但後來逐漸領悟其中奧妙，「我常想為什麼要等？但那段時間讓我真的靜下來，後來發現，原來不是『角色』沒準備好，而是『張孝全』還沒準備好。」導演沈可尚在影壇耕耘超過20年，過去以紀錄片作品著稱，這次首度執導劇情長片「深度安靜」，便入圍金馬最佳新導演。他坦言，將真實觀察拍成劇情片的難度極高，「但我始終關心的主題，還是家庭關係與情感連結。」

32歲許瑞奇為「好孩子」花2年時間鑽研角色，穿上女裝、改變說話方式，為演出還狂瘦12公斤(26.455磅)，體重降至59公斤(約130磅)，是人生最瘦的一次。他說：「為了有女性的感覺，不能健身、不能跑步，連飲食都要控制，非常辛苦。」

該片改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實故事，由「男兒王」導演王國燊執導兼編劇，入圍本屆金馬最佳男主角與最佳造型設計兩項大獎。片中，台灣演員路斯明飾演許瑞奇的男友。導演表示，這樣設定除了呼應台灣同婚合法，也象徵台灣是「能夠逃離與被接納的地方」。路斯明為戲從加州 飛往新加坡拍攝，兩人有場激烈爭吵與擁抱戲，許瑞奇笑說：「那場拍了6小時，我哭了10次，哭到快虛脫。」

談到入圍心情，許瑞奇表示：「這部電影很療癒，可以帶家人一起看，讓人重新理解生活中的困難，也學會和解。」導演王國燊則補充：「希望觀眾能從電影感受，在人生的選擇裡，永遠選擇善良。」