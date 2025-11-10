我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

「深度安靜」張孝全曝心急 透露「沉澱20秒再演」 內幕

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張孝全以「深度安靜」入圍金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）
張孝全以「深度安靜」入圍金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

台灣演員張孝全以「深度安靜」第3度入圍金馬影帝，在片中詮釋外表堅毅、內心糾結的丈夫。他出席金馬活動時笑說，自己其實是個「心急」的人，「一到片場就想燃燒能量開始演」，但導演沈可尚卻完全相反，常要他「先沉澱20秒」再開拍；新加坡男星許瑞奇則以「好孩子」中變裝皇后一角入圍影帝，他謙虛表示：「入圍就是肯定，得不得獎都隨緣。」

張孝全分享，一開始對「沉澱再演」的指導方式相當不習慣，但後來逐漸領悟其中奧妙，「我常想為什麼要等？但那段時間讓我真的靜下來，後來發現，原來不是『角色』沒準備好，而是『張孝全』還沒準備好。」導演沈可尚在影壇耕耘超過20年，過去以紀錄片作品著稱，這次首度執導劇情長片「深度安靜」，便入圍金馬最佳新導演。他坦言，將真實觀察拍成劇情片的難度極高，「但我始終關心的主題，還是家庭關係與情感連結。」

32歲許瑞奇為「好孩子」花2年時間鑽研角色，穿上女裝、改變說話方式，為演出還狂瘦12公斤(26.455磅)，體重降至59公斤(約130磅)，是人生最瘦的一次。他說：「為了有女性的感覺，不能健身、不能跑步，連飲食都要控制，非常辛苦。」

該片改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實故事，由「男兒王」導演王國燊執導兼編劇，入圍本屆金馬最佳男主角與最佳造型設計兩項大獎。片中，台灣演員路斯明飾演許瑞奇的男友。導演表示，這樣設定除了呼應台灣同婚合法，也象徵台灣是「能夠逃離與被接納的地方」。路斯明為戲從加州飛往新加坡拍攝，兩人有場激烈爭吵與擁抱戲，許瑞奇笑說：「那場拍了6小時，我哭了10次，哭到快虛脫。」

談到入圍心情，許瑞奇表示：「這部電影很療癒，可以帶家人一起看，讓人重新理解生活中的困難，也學會和解。」導演王國燊則補充：「希望觀眾能從電影感受，在人生的選擇裡，永遠選擇善良。」

新加坡 加州

上一則

唐美雲笑談「神秘富商」 12年假髮下秘密曝光

下一則

雷佳音喊暫停接戲 坦言難抗拒惡魔食物 最愛接地氣料理

延伸閱讀

生涯贏得14座獎座 泰勒絲為何今年沒有入圍葛萊美獎

生涯贏得14座獎座 泰勒絲為何今年沒有入圍葛萊美獎
導演要求太變態 準影帝入圍金馬一口氣全說了

導演要求太變態 準影帝入圍金馬一口氣全說了
「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波

「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波
出席FENDI香港活動 張孝全低胸比陳慧琳還辣

出席FENDI香港活動 張孝全低胸比陳慧琳還辣

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活