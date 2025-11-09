我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1 相信音樂這麼說

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
F4由吳建豪(前排左起)、周渝民、言承旭和朱孝天組成。(圖／相信音樂提供)
F4由吳建豪(前排左起)、周渝民、言承旭和朱孝天組成。(圖／相信音樂提供)

五月天今年7月在台北大巨蛋連開3周、8場演唱會，最後一場邀來經典男團F4全員驚喜現身，4人更合體獻唱「流星雨」掀起滿滿回憶殺。緊接「F4重啟」的話題瞬間在網路引爆，不過如今卻傳出團體未來活動將以「F3」形式登場，被視為「不受控」的朱孝天已確定不在名單內。

根據「鏡報」報導，五月天主唱阿信成功促成F4久違同台後，相信音樂原本正籌備新專輯與巡演計畫。但據內部人士透露，朱孝天因多次在直播中不慎透露尚未定案的團隊內容，導致工作團隊內部出現分歧與不安。為避免未來宣傳受影響，最終決定僅由言承旭、周渝民與吳建豪3人繼續合作。

新組合的「F3」將由阿信擔任製作人，預計推出全新單曲與巡迴演唱會。知情人士透露，日前阿信與周渝民已被目擊現身台北錄音室，為新作進行錄音與彩排。F3首站巡演暫定12月於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦連3場演出。

而相信音樂稍早也正式回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策畫，一同規劃演唱會內容。」更透露演唱會也將以最高規格籌備，敬請期待，一切消息皆依官方公布為主。

五月天

上一則

成立新工作室…趙露思生日派對哭慘了「以為再做不了演員」

下一則

范姜彥豐婚變 直播喝「小王秘蜜粿果綠」陶晶瑩直言：扣分

延伸閱讀

阿信首度監製電影「我們意外的勇氣」最想請他來看

阿信首度監製電影「我們意外的勇氣」最想請他來看
五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行

五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行
被檢舉無法上台唱 五月天阿信痛心發聲

被檢舉無法上台唱 五月天阿信痛心發聲
阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡

阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入