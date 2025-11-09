朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1 相信音樂這麼說

F4由吳建豪(前排左起)、周渝民、言承旭和朱孝天組成。(圖／相信音樂提供)

五月天 今年7月在台北大巨蛋連開3周、8場演唱會，最後一場邀來經典男團F4全員驚喜現身，4人更合體獻唱「流星雨」掀起滿滿回憶殺。緊接「F4重啟」的話題瞬間在網路引爆，不過如今卻傳出團體未來活動將以「F3」形式登場，被視為「不受控」的朱孝天已確定不在名單內。

根據「鏡報」報導，五月天主唱阿信成功促成F4久違同台後，相信音樂原本正籌備新專輯與巡演計畫。但據內部人士透露，朱孝天因多次在直播中不慎透露尚未定案的團隊內容，導致工作團隊內部出現分歧與不安。為避免未來宣傳受影響，最終決定僅由言承旭、周渝民與吳建豪3人繼續合作。

新組合的「F3」將由阿信擔任製作人，預計推出全新單曲與巡迴演唱會。知情人士透露，日前阿信與周渝民已被目擊現身台北錄音室，為新作進行錄音與彩排。F3首站巡演暫定12月於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦連3場演出。

而相信音樂稍早也正式回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策畫，一同規劃演唱會內容。」更透露演唱會也將以最高規格籌備，敬請期待，一切消息皆依官方公布為主。